НБУ продолжил рассмотрение соглашения о покупке Тигипко Идея Банка

Национальный банк Украины (НБУ) продлил на 30 рабочих дней срок принятия решения о согласовании Сергею Тигипко опосредованного приобретения 100% акций Идея Банка (Львов).

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Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Как сообщил продавец — польский Getin Holding SA, он получил соответствующее уведомление 1 марта. В этой связи компания будет вынуждена продлить срок выполнения откладочных условий сделки купли-продажи, подписанной с группой "ТАС" 18 октября 2024 года.

Ранее конечный срок завершения соглашения был намечен на 31 марта 2025 года.

Отметим, что НБУ получил от Сергея Тигипко пакет документов по согласованию существенного участия в Идея Банка еще 2 февраля.

Предыстория сделки

Getin Holding уже не раз пытался продать Идея Банк. В 2022 году компания заключила соглашение о продаже 100% акций банка Первому украинскому международному банку (ПУМБ), принадлежащему Ринату Ахметову. Однако соглашение было отменено из-за невыполнения условий до 25 февраля 2022 года. После этого Getin отложил продажу из-за войны в Украине.

В марте 2023 года НБУ признал небезупречной деловую репутацию польского холдинга и его владельца Лешека Чарнецкого, временно лишив компанию права голоса за 100% акций Идея Банка. Спустя год Нацбанк отказался вернуть Getin это право.

В апреле 2024 г. регулятор обязал польскую компанию в течение шести месяцев продать банк. Тогда же аналогичное требование выдвинули к Чарнецкому: продать свою долю в Getin или долю компании LC Corp BV, владеющей 34,17% акций холдинга.

Добавим, 18 октября 2024 правления Getin Holding и Группа "ТАС" подписали договор купли-продажи Идея Банка. Покупателем 100% акций стала кипрская компания Alkemi Limited, входящая в Группу "ТАС". Базовая сумма сделки составит 34 миллиона долларов.

В декабре 2024 года Антимонопольный комитет Украины уже предоставил Сергею Тигипко разрешение на концентрацию путем опосредованного приобретения 100% акций Идея Банка. Теперь окончательное решение по Национальному банку, который должен одобрить завершение соглашения.