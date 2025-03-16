НБУ продовжив розгляд угоди про купівлю Тігіпком Ідея Банку

Національний банк України (НБУ) продовжив на 30 робочих днів строк прийняття рішення щодо погодження Сергію Тігіпку опосередкованого набуття 100% акцій Ідея Банку (Львів).

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Про це пише "Інтерфакс-Україна".

Як повідомив продавець — польський Getin Holding S.A., він отримав відповідне повідомлення 1 березня. У зв’язку з цим компанія буде змушена продовжити термін виконання відкладальних умов угоди купівлі-продажу, підписаної з групою "ТАС" 18 жовтня 2024 року.

Раніше кінцевий термін завершення угоди було визначено на 31 березня 2025 року.

Зазначимо, що НБУ отримав від Сергія Тігіпка пакет документів щодо погодження набуття істотної участі в Ідея Банку ще 2 лютого.

Передісторія угоди

Getin Holding вже неодноразово намагався продати Ідея Банк. У 2022 році компанія уклала угоду про продаж 100% акцій банку Першому українському міжнародному банку (ПУМБ), який належить Рінату Ахметову. Проте угоду скасували через невиконання умов до 25 лютого 2022 року. Після цього Getin відклав продаж через війну в Україні.

У березні 2023 року НБУ визнав небездоганною ділову репутацію польського холдингу та його власника Лешека Чарнецького, тимчасово позбавивши компанію права голосу за 100% акцій Ідея Банку. Через рік Нацбанк відмовився повернути Getin це право.

У квітні 2024 року регулятор зобов’язав польську компанію протягом шести місяців продати банк. Тоді ж аналогічну вимогу висунули до Чарнецького: продати свою частку в Getin або частку компанії LC Corp BV, яка володіє 34,17% акцій холдингу.

Додамо, 18 жовтня 2024 року правління Getin Holding та Група "ТАС" підписали договір купівлі-продажу Ідея Банку. Покупцем 100% акцій стала кіпрська компанія Alkemi Limited, що входить до Групи "ТАС". Базова сума угоди становитиме 34 мільйони доларів.

У грудні 2024 року Антимонопольний комітет України вже надав Сергію Тігіпку дозвіл на концентрацію шляхом опосередкованого придбання 100% акцій Ідея Банку. Тепер остаточне рішення за Національним банком, який має схвалити завершення угоди.