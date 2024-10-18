Группа "ТАС" договорилась о покупке Идея Банка у поляков за $34 миллиона

18 октября 2024 года правление Getin Holding и Группа "ТАС" подписали договор купли-продажи Идея Банка. Покупателем 100% акций стала кипрская компания Alkemi Limited, входящая в Группу "ТАС". Базовая сумма сделки составит 34 миллиона долларов.

Об этом сообщает пресс-служба "ТАС".

Условием завершения соглашения является получение разрешения. Антимонопольного комитета Украины и согласования покупки акций Идея Банка Национальным банком Украины. Соглашение регулируется английским законодательством и требованиями Варшавской фондовой биржи.

Что предполагает сделка

Согласно подписанному соглашению, цена акций Идея Банка будет составлять 34 миллиона долларов в эквиваленте евро при ожидаемом уровне налогообложения доходов банков в 50%. Сумма увеличится до 36 млн долларов, если налогообложение доходов банков останется на уровне 25%.

Кроме того, соглашение предусматривает, что если дата закрытия сделки будет позже 31 декабря 2024 года, Alkemi Limited заплатит Getin Holding дополнительные 800 000 долларов за каждый полный календарный месяц, начиная с января 2025 года.

Напомним, что покупкой финучреждения интересовались еще ПУМБ Рината Ахметова и "Новая почта".

Попытка №3

Напомним, что Идея Банк удалось продать не с первой и даже не со второй попытки. Из-за пандемии коронавируса сорвалось соглашение о приобретении банка компанией Dragon Capital Томаша Фиалы, а вторжение РФ сорвало соглашение Getin Holding с банком ПУМБ.

Третья попытка, очевидно, имела больше шансов на успех, ведь продать банк от польского Getin Holding требовал НБУ, давший 6 месяцев на продажу его 100% доли в уставном капитале финучреждения.

Аналогичное требование выдвинуто к основному владельцу Getin Holding Лешеку Чарнецкому. У него было полгода на то, чтобы продать холдингу 44,98% акций Идея Банка (145 318 179 штук). В качестве альтернативы НБУ разрешил Чарнецкому продать свою долю в самом Getin Holding или компании LC Corp BV, которой принадлежит 34,17% холдинга.

Ранее Getin Holding SA 28 марта получила решение Нацбанка Украины о временном запрете права голоса по отношению к 100% акций украинского Идея Банка, которые ему принадлежат.

Запрет свершился через признание небезупречной деловой репутации как самого финансового холдинга, так и его основного владельца Лешека Чарнецкого. Указано, что НБУ установил для Чарнецкого и Getin Holding срок устранения нарушения в 1 год. Причины признания репутации Чарнецкого и Getin Holding небезупречной НБУ не указывает.

В 2020 году владелец польского Idea Bank Лешек Чарнецкий стал фигурантом расследования польских правоохранителей, а сам банк из-за долгов был передан одному из крупнейших банков Польши Pekao. При этом поскольку украинский Идея Банк в составе холдинга был отделен от Idea Bank Poland, расследование на этот актив не повлияло.

Про Идея Банк

Идея Банк (ранее – Плюс банк) основан в 1989 году. Согласно данным НБУ, по состоянию на начало марта 2024 года банк по размеру активов занимал 26-е место (11,01 млрд грн) среди 63 действовавших в стране банков. Его чистая прибыль за 2023 год составила 509,9 млн. грн.

Идея Банк работает в сегменте розничного бизнеса и фокусируется на обслуживании физических лиц. Основными продуктами банка являются кредиты наличными, кредитные карты, депозиты, текущие счета и дебетовые карты.

По состоянию на 30 июня 2024 года общий баланс Идея Банка составил почти 162 млн долларов.

О Группе "ТАС"

Группа "ТАС" — одна из крупнейших финансово-промышленных групп Украины, представленная в банковской сфере, страховании, вагоностроении, металлургии, производстве упаковочных материалов, логистике, сельском хозяйстве, пищевой промышленности и недвижимости.

Акционер группы – Сергей Тигипко.