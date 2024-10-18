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Группа "ТАС" договорилась о покупке Идея Банка у поляков за $34 миллиона
18 октября 2024 года правление Getin Holding и Группа "ТАС" подписали договор купли-продажи Идея Банка. Покупателем 100% акций стала кипрская компания Alkemi Limited, входящая в Группу "ТАС". Базовая сумма сделки составит 34 миллиона долларов.
Об этом сообщает пресс-служба "ТАС".
Условием завершения соглашения является получение разрешения. Антимонопольного комитета Украины и согласования покупки акций Идея Банка Национальным банком Украины. Соглашение регулируется английским законодательством и требованиями Варшавской фондовой биржи.
Что предполагает сделка
Согласно подписанному соглашению, цена акций Идея Банка будет составлять 34 миллиона долларов в эквиваленте евро при ожидаемом уровне налогообложения доходов банков в 50%. Сумма увеличится до 36 млн долларов, если налогообложение доходов банков останется на уровне 25%.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Кроме того, соглашение предусматривает, что если дата закрытия сделки будет позже 31 декабря 2024 года, Alkemi Limited заплатит Getin Holding дополнительные 800 000 долларов за каждый полный календарный месяц, начиная с января 2025 года.
Напомним, что покупкой финучреждения интересовались еще ПУМБ Рината Ахметова и "Новая почта".
Попытка №3
Напомним, что Идея Банк удалось продать не с первой и даже не со второй попытки. Из-за пандемии коронавируса сорвалось соглашение о приобретении банка компанией Dragon Capital Томаша Фиалы, а вторжение РФ сорвало соглашение Getin Holding с банком ПУМБ.
Третья попытка, очевидно, имела больше шансов на успех, ведь продать банк от польского Getin Holding требовал НБУ, давший 6 месяцев на продажу его 100% доли в уставном капитале финучреждения.
Аналогичное требование выдвинуто к основному владельцу Getin Holding Лешеку Чарнецкому. У него было полгода на то, чтобы продать холдингу 44,98% акций Идея Банка (145 318 179 штук). В качестве альтернативы НБУ разрешил Чарнецкому продать свою долю в самом Getin Holding или компании LC Corp BV, которой принадлежит 34,17% холдинга.
Ранее Getin Holding SA 28 марта получила решение Нацбанка Украины о временном запрете права голоса по отношению к 100% акций украинского Идея Банка, которые ему принадлежат.
Запрет свершился через признание небезупречной деловой репутации как самого финансового холдинга, так и его основного владельца Лешека Чарнецкого. Указано, что НБУ установил для Чарнецкого и Getin Holding срок устранения нарушения в 1 год. Причины признания репутации Чарнецкого и Getin Holding небезупречной НБУ не указывает.
В 2020 году владелец польского Idea Bank Лешек Чарнецкий стал фигурантом расследования польских правоохранителей, а сам банк из-за долгов был передан одному из крупнейших банков Польши Pekao. При этом поскольку украинский Идея Банк в составе холдинга был отделен от Idea Bank Poland, расследование на этот актив не повлияло.
Про Идея Банк
Идея Банк (ранее – Плюс банк) основан в 1989 году. Согласно данным НБУ, по состоянию на начало марта 2024 года банк по размеру активов занимал 26-е место (11,01 млрд грн) среди 63 действовавших в стране банков. Его чистая прибыль за 2023 год составила 509,9 млн. грн.
Идея Банк работает в сегменте розничного бизнеса и фокусируется на обслуживании физических лиц. Основными продуктами банка являются кредиты наличными, кредитные карты, депозиты, текущие счета и дебетовые карты.
По состоянию на 30 июня 2024 года общий баланс Идея Банка составил почти 162 млн долларов.
О Группе "ТАС"
Группа "ТАС" — одна из крупнейших финансово-промышленных групп Украины, представленная в банковской сфере, страховании, вагоностроении, металлургии, производстве упаковочных материалов, логистике, сельском хозяйстве, пищевой промышленности и недвижимости.
Акционер группы – Сергей Тигипко.