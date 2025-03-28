Поляки отсрочили соглашение о продаже Идея Банка Тигипку: что известно

Польский Getin Holding SA заключил очередное приложение к договору с кипрской компанией "Алкеми Лимитед", владельца группы "ТАС" Сергея Тигипко, о продаже 100% акций "Идея Банка", согласно которому срок выполнения условий продлен до 30 апреля 2025 года.

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Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Согласно пресс-релизу Getin Holding SA на Варшавской фондовой бирже, соответствующее приложение заключено в четверг, 27 марта.

Ранее, 14 марта, продавец сообщил, что из-за необходимости проверки поданных документов и информации Национальный банк Украины (НБУ) продлил еще на 30 рабочих дней срок принятия решения о согласовании сделки купли-продажи Идея Банка. Тогда срок выполнения отлагательных условий был продлен до 31 марта.

Сергей Тигипко покупает Идея Банка у поляков

Польский Getin Holding продал Идея Банк, где полякам принадлежало 100% акций, компании из группы ТАС Сергея Тигипко за 34 миллиона долларов. Это первая транзакция M&A в банковском секторе с начала полномасштабной войны.

Продать банк от польского Getin Holding потребовал НБУ, который дал 6 месяцев на продажу его 100% доли в уставном капитале финучреждению.

Аналогичное требование выдвинуто к основному владельцу Getin Holding Лешеку Чарнецкому. У него было полгода на то, чтобы продать холдингу 44,98% акций Идея Банка (145 318 179 штук). В качестве альтернативы НБУ разрешил Чарнецкому продать свою долю в самом Getin Holding или компании LC Corp BV, которой принадлежит 34,17% холдинга.

Ранее Getin Holding SA 28 марта получила решение Нацбанка Украины о временном запрете права голоса по отношению к 100% акций украинского Идея Банка, которые ему принадлежат.

Запрет свершился через признание небезупречной деловой репутации как самого финансового холдинга, так и его основного владельца Лешека Чарнецкого. Указано, что НБУ установил для Чарнецкого и Getin Holding срок устранения нарушения в 1 год. Причины признания репутации Чарнецкого и Getin Holding небезупречной НБУ не указывает.

В 2020 году владелец польского Idea Bank Лешек Чарнецкий стал фигурантом расследования польских правоохранителей, а сам банк из-за долгов был передан одному из крупнейших банков Польши Pekao. При этом поскольку украинский Идея Банк в составе холдинга был отделен от Idea Bank Poland, расследование на этот актив не повлияло.

В декабре 2024 года Антимонопольный комитет Украины уже предоставил Сергею Тигипко разрешение на концентрацию путем опосредованного приобретения 100% акций Идея Банка. Теперь окончательное решение по Национальному банку, который должен одобрить завершение соглашения.

Про Идея Банк

Идея Банк (ранее – Плюс банк) основан в 1989 году. Согласно данным НБУ, по состоянию на начало марта 2024 года банк по размеру активов занимал 26-е место (11,01 млрд грн) среди 63 действовавших в стране банков. Его чистая прибыль за 2023 год составила 509,9 млн. грн.

Идея Банк работает в сегменте розничного бизнеса и фокусируется на обслуживании физических лиц. Основными продуктами банка являются кредиты наличными, кредитные карты, депозиты, текущие счета и дебетовые карты.

По состоянию на 1 января 2025 года общие активы Идея Банка составили 12,33 млрд грн, по этому показателю он был 28-м среди 61 украинского банка.