Сергей Тигипко получил разрешение АМКУ на приобретение Идея Банка у поляков

12 декабря Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешению акционеру группы "ТАС" Сергею Тигипко на опосредованное приобретение 100% акций АО "Идея Банк"

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

"Предоставление разрешения АМКУ является одним из важных шагов для завершения подписанного с Getin Holding (Польша) соглашения по приобретению Группой "ТАС" акций АО "Идея Банк"", — отмечают в пресс-службе группы "ТАС".

Там добавляют, что следующим и одновременно финальным шагом для юридического завершения соглашения должно быть решение Национального банка Украины о согласовании существенного участия в АО "Идея Банк".

Как сообщают в компании, необходимый пакет документов уже представлен на рассмотрение регулятора и ожидается решение НБУ.

Первая в Украине продажа банка за время большой войны: детали соглашения

Польский Getin Holding продал "Идея Банк" Украина, где полякам принадлежало 100% акций, компании из группы ТАС Сергея Тигипко за 34 миллиона долларов. Это первая транзакция M&A в банковском секторе с начала полномасштабной войны.

Продать банк от польского Getin Holding потребовал НБУ, который дал 6 месяцев на продажу его 100% доли в уставном капитале финучреждению.

Аналогичное требование выдвинуто к основному владельцу Getin Holding Лешеку Чарнецкому. У него было полгода на то, чтобы продать холдингу 44,98% акций Идея Банка (145 318 179 штук). В качестве альтернативы НБУ разрешил Чарнецкому продать свою долю в самом Getin Holding или компании LC Corp BV, которой принадлежит 34,17% холдинга.

Ранее Getin Holding SA 28 марта получила решение Нацбанка Украины о временном запрете права голоса по отношению к 100% акций украинского Идея Банка, которые ему принадлежат.

Запрет осуществился из-за признания небезупречной деловой репутации как самого финансового холдинга, так и его основного владельца Лешека Чарнецкого. Указано, что НБУ установил для Чарнецкого и Getin Holding срок для устранения нарушения в 1 год.

В 2020 году владелец польского Idea Bank Лешек Чарнецкий стал фигурантом расследования польских правоохранителей, а сам банк из-за долгов был передан одному из крупнейших банков Польши Pekao. При этом поскольку украинский Идея Банк в составе холдинга был отделен от Idea Bank Poland, расследование на этот актив не повлияло.

Про Идея Банк

Идея Банк (ранее – Плюс банк) основан в 1989 году. Согласно данным НБУ, по состоянию на начало марта 2024 года банк по размеру активов занимал 26-е место (11,01 млрд грн) среди 63 действовавших в стране банков. Его чистая прибыль за 2023 год составила 509,9 млн. грн.

Идея Банк работает в сегменте розничного бизнеса и фокусируется на обслуживании физических лиц. Основными продуктами банка являются кредиты наличными, кредитные карты, депозиты, текущие счета и дебетовые карты.

По состоянию на 30 июня 2024 г. общий баланс Идея Банка составил почти 162 млн долларов.

Про Группу "ТАС"

Группа "ТАС" — одна из крупнейших финансово-промышленных групп Украины, представленная в банковской сфере, страховании, вагоностроении, металлургии, производстве упаковочных материалов, логистике, сельском хозяйстве, пищевой промышленности и недвижимости.

Акционер группы – Сергей Тигипко.