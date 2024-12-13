Сергій Тігіпко отримав дозвіл АМКУ на придбання Ідея Банку у поляків

12 грудня Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав дозвіл акціонеру групи "ТАС" Сергію Тігіпку на опосередковане придбання 100% акцій АТ "Ідея Банк"

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

"Надання дозволу АМКУ є одним із важливих кроків для завершення підписаної з Getin Holding (Польща) угоди з придбання Групою "ТАС" акцій АТ "Ідея Банк"", - зауважують у пресслужбі групи "ТАС".

Там додають, що наступним і водночас фінальним кроком для юридичного завершення угоди має бути рішення Національного банку України про погодження набуття істотної участі в АТ "Ідея Банк".

Як повідомляють в компанії, необхідний пакет документів вже подано на розгляд регулятора і очікується рішення НБУ.

Перший в Україні продаж банку за часи великої війни: деталі угоди

Польский Getin Holding продав "Ідея Банк" Україна, де полякам належало 100% акцій, компанії з групи ТАС Сергія Тігіпка за 34 мільйона доларів. Це перша транзакція M&A в банківському секторі з початку повномасштабної війни.

Продати банк від польського Getin Holding вимагав НБУ, який дав 6 місяців на продаж його 100% частки у статутному капіталі фінустанові.

Аналогічну вимогу висунуто до основного власника Getin Holding Лешека Чарнецького. Він мав півроку на те, щоб продати холдингу 44,98% акцій Ідея Банку (145 318 179 штук). Як альтернатива, НБУ дозволив Чарнецькому продати свою частку в самому Getin Holding або компанії LC Corp BV, якій належить 34,17% холдингу.

Раніше Getin Holding S.A. 28 березня отримала рішення Нацбанку України про тимчасову заборону права голосу стосовно 100% акцій українського Ідея Банку, що йому належать.

Заборона здійснилась через визнання небездоганної ділової репутації як самого фінансового холдингу, так і його основного власника Лешека Чарнецького. Вказано, що НБУ встановив для Чарнецького та Getin Holding термін для усунення порушення в 1 рік. Причини визнання репутації Чарнецького та Getin Holding небездоганною НБУ не вказує.

2020 року власник польського Idea Bank Лєшек Чарнецький став фігурантом розслідування польських правоохоронців, а сам банк через борги було передано одному з найбільших банків Польщі Pekao. При цьому, оскільки український Ідея Банк у складі холдингу був відділений від Idea Bank Poland, розслідування на цей актив не вплинуло.

Про Ідея Банк

Ідея Банк (раніше - Плюс банк) заснований у 1989 році. Згідно з даними НБУ, станом на початок березня 2024 року банк за розміром активів посідав 26-те місце (11,01 млрд грн) серед 63 банків, що діяли в країні. Його чистий прибуток за 2023 рік становив 509,9 млн грн.

Ідея Банк працює в сегменті роздрібного бізнесу та фокусується на обслуговуванні фізичних осіб. Основними продуктами банку є кредити готівкою, кредитні картки, депозити, поточні рахунки та дебетові картки.

Станом на 30 червня 2024 року загальний баланс Ідея Банку становив майже 162 млн доларів.

Про Групу "ТАС"

Група "ТАС" — одна з найбільших фінансово-промислових груп України, яка представлена в банківській сфері, страхуванні, вагонобудуванні, металургії, виробництві пакувальних матеріалів, логістиці, сільському господарстві, харчовій промисловості та нерухомості.

Акціонер Групи – Сергій Тігіпко.