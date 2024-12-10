Литовська залізниця придбає 200 вагонів у компанії Тігіпка

Литовський оператор вантажних перевезень вантажів LTG Cargo придбає 200 піввагонів у компанії "ТАС Дніпровагонмаш", що входить до фінансово-промислової групи ТАС бізнесмена Сергія Тігіпка.

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Про це пише NV.

Зазначається, що LTG Cargo підписала договір про купівлю піввагонів для перевезення насипних вантажів за 12,7 млн євро з компанією "ТАС Дніпровагонмаш".

Очікується, що перші вагони будуть поставлені у лютому–квітні 2025 року.

У піввагонах планують перевозити переважно насипні та інші стійкі до атмосферних впливів вантажі, як-от використовувані у будівництві доломіт і гранітний щебінь, а також метали.

"Перевезення будівельних матеріалів у Литві — один із найбільших сегментів вантажоперевезень і один із сегментів, який значно зріс останніми роками у зв’язку зі збільшенням обсягів будівництва та ремонту доріг", — заявила генеральний директор LTG Cargo Егле Шіме.

За даними LTG Cargo, частка мінералів і будівельних матеріалів у загальному обсязі перевезень компанії торік становила 21%. Очікується, що вона зростатиме завдяки транспортним проєктам Via Baltica і Rail Baltica.

У липні литовська вантажна залізнична компанія LTG Cargo придбала 500 українських вагонів для перевезення зернових культур.

Про Групу "ТАС"

Група "ТАС" — одна з найбільших фінансово-промислових груп України, яка представлена в банківській сфері, страхуванні, вагонобудуванні, металургії, виробництві пакувальних матеріалів, логістиці, сільському господарстві, харчовій промисловості та нерухомості.

Група "ТАС" була заснована 1998 року. Сфера її бізнес-інтересів охоплює фінансовий сектор та аптечний, а також промисловість, нерухомість, венчурні проєкти.

Раніше кіпрська компанія TAS Overseas Investments Limited, яка належить Сергію Тігіпку, отримала контрольний пакет акцій австрійського вагонобудівного заводу TransAnt GmbH, розташованого у місті Лінц.