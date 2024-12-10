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Транспорт
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Литовская железная дорога приобретет 200 вагонов у компании Тигипко

Литовская LTG Cargo приобретет 200 вагонов у "Днепровагонмаша"
Литовская LTG Cargo приобретет 200 вагонов у "Днепровагонмаша". Фото: ltgcargo.ua

Литовский оператор грузовых перевозок грузов LTG Cargo приобретет 200 полувагонов у компании "ТАС Днепровагонмаш", входящей в финансово-промышленную группу ТАС бизнесмена Сергея Тигипко.

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Об этом пишет NV.

LTG Cargo подписала договор о покупке полувагонов для перевозки насыпных грузов за 12,7 млн евро с компанией "ТАС Днепровагонмаш".

Ожидается, что первые вагоны будут поставлены в феврале-апреле 2025 года.

В полувагонах планируют перевозить преимущественно насыпные и другие устойчивые к атмосферным воздействиям грузы, такие как используемые в строительстве доломит и гранитный щебень, а также металлы.

"Перевозка строительных материалов в Литве — один из крупнейших сегментов грузоперевозок и один из сегментов, значительно выросший в последние годы в связи с увеличением объемов строительства и ремонта дорог", — заявила генеральный директор LTG Cargo Эгле Шиме.

По данным LTG Cargo, доля минералов и строительных материалов в общем объеме перевозок компании в прошлом году составила 21%. Ожидается, что она будет расти благодаря транспортным проектам Via Baltica и Rail Baltica.

В июле литовская грузовая железнодорожная компания LTG Cargo приобрела 500 украинских вагонов для перевозки зерновых культур.

О Группе "ТАС"

Группа "ТАС" — одна из крупнейших финансово-промышленных групп Украины, представленная в банковской сфере, страховании, вагоностроении, металлургии, производстве упаковочных материалов, логистике, сельском хозяйстве, пищевой промышленности и недвижимости.   

Группа "ТАС" была основана в 1998 году. Сфера ее бизнес-интересов охватывает финансовый сектор и аптечный, а также промышленность, недвижимость, венчурные проекты.

Ранее кипрская компания TAS Overseas Investments Limited, принадлежащая Сергею Тигипко, получила контрольный пакет акций австрийского вагоностроительного завода TransAnt GmbH, расположенного в городе Линц.

Автор:
Светлана Манько