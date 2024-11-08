Тигипко покупает семенной завод и строит еще два: что будут производить

Основатель группы компаний "ТАС" Сергей Тигипко покупает семенной завод и элеватор на 40 тыс. т хранения. В планах также строительство заводов по переработке яблок на концентрат и вагоностроительный завод.

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Об этом Тигипко заявил на 10-м Киевском международном экономическом форуме (КМЭФ), пишет "Интерфакс-Украина".

"Покупаем семенной завод и элеватор на 40 тыс. хранения. Строим завод в Ковеле по вагоностроению для европейского пути. Также строим завод по переработке яблок с нуля в яблочный концентрат", — рассказал он.

О Группе "ТАС"

Группа "ТАС" — одна из крупнейших финансово-промышленных групп Украины, представленная в банковской сфере, страховании, вагоностроении, металлургии, производстве упаковочных материалов, логистике, сельском хозяйстве, пищевой промышленности и недвижимости.

Группа "ТАС" была основана в 1998 году. Сфера ее бизнес-интересов охватывает финансовый и аптечный сектор, а также промышленность, недвижимость, венчурные проекты.

Входящая в группу "ТАС Агро" обрабатывает 83 тыс. га в Винницкой, Киевской, Кировоградской, Черниговской, Николаевской, Сумской, Херсонской и Днепропетровской областях, где выращивает сою, подсолнечник, рапс, пшеницу, ячмень и кукурузу.

Также агрохолдинг занимается молочным животноводством (до 5,5 тыс. голов КРС), владеет шестью элеваторами мощностью одноразового хранения 250 тыс. т.

Недавно польский Getin Holding продал Идея Банк Украина, где полякам принадлежало 100% акций компании из группы ТАС Сергея Тигипко за 34 миллиона долларов. Это явилось первой транзакцией M&A в банковском секторе с начала полномасштабной войны.

Ранее кипрская компания TAS Overseas Investments Limited, принадлежащая Сергею Тигипко, получила контрольный пакет акций австрийского вагоностроительного завода TransAnt GmbH, расположенного в городе Линц.