Тігіпко купує насіннєвий завод і будує ще два: що вироблятимуть

Засновник групи компаній "ТАС" Сергій Тігіпко купує насіннєвий завод та елеватор на 40 тис. т зберігання. У планах також будівництво заводів з переробки яблук на концентрат і вагонобудівного заводу.

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Про це Тігіпко заявив на 10-му Київському міжнародному економічному форумі (КМЕФ), пише "Інтерфакс-Україна".

"Купуємо насіннєвий завод і елеватор на 40 тис. зберігання. Будуємо завод у Ковелі з вагонобудування для європейського шляху. Також будуємо завод із переробки яблук з нуля в яблучний концентрат", - розповів він.

Про Групу "ТАС"

Група "ТАС" — одна з найбільших фінансово-промислових груп України, яка представлена в банківській сфері, страхуванні, вагонобудуванні, металургії, виробництві пакувальних матеріалів, логістиці, сільському господарстві, харчовій промисловості та нерухомості.

Група "ТАС" була заснована 1998 року. Сфера її бізнес-інтересів охоплює фінансовий сектор та аптечний, а також промисловість, нерухомість, венчурні проєкти.

"ТАС Агро", що входить до групи, обробляє 83 тис. га у Вінницькій, Київській, Кіровоградській, Чернігівській, Миколаївській, Сумській, Херсонській та Дніпропетровській областях, де вирощує сою, соняшник, ріпак, пшеницю, ячмінь і кукурудзу.

Також агрохолдинг займається молочним тваринництвом (до 5,5 тис. голів ВРХ), володіє шістьма елеваторами потужністю одноразового зберігання 250 тис. т.

Нещодавно польский Getin Holding продав Ідея Банк Україна, де полякам належало 100% акцій, компанії з групи ТАС Сергія Тігіпка за 34 мільйона доларів. Це стало першою транзакцією M&A в банківському секторі з початку повномасштабної війни.

Раніше кіпрська компанія TAS Overseas Investments Limited, яка належить Сергію Тігіпку, отримала контрольний пакет акцій австрійського вагонобудівного заводу TransAnt GmbH, розташованого у місті Лінц.