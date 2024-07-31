Як група TAS інвестує у розвиток інфраструктури України: від будівництва доріг до переробки відходів

Один з найбільших українських холдингів, група ТАС, активно долучається до розбудови національної інфраструктури, реалізуючи низку важливих проектів у різних галузях.

"АБ Столичний", що входить до групи ТАС, став ключовим постачальником матеріалів для будівництва та ремонту доріг. Підприємство виробляє асфальтобетон, товарний бетон та залізобетонні вироби, які використовуються не лише для дорожнього будівництва, але й для прокладання інженерних мереж водопостачання, водовідведення та енергомереж.

"Наша продукція використовується для модернізації інфраструктури багатьох міст і селищ України", - говориться в повідомленні "АБ Столичний". "Крім того, в умовах війни ми також постачаємо матеріали для будівництва захисних споруд".

"ДНІПРОМЕТИЗ" реалізував інноваційний проект з виробництва екологічно чистих і довговічних секційних огорож з використанням технології OXSILAN. Ці огорожі, що мають підвищену стійкість до корозії, використовуються для огородження парків, скверів, промислових об'єктів, сприяючи благоустрою населених пунктів.

Крім того підприємства групи ТАС розпочали виробництво габіонів - металевих конструкцій, які широко використовуються в інфраструктурних проектах по всій країні. Ці вироби застосовуються для укріплення схилів, берегів річок та будівництва підпірних стін, що особливо актуально в умовах відновлення інфраструктури.

Компанія "Евотек", що входить до групи ТАС, зосередилася на розвитку сфери переробки відходів. Підприємство активно працює над впровадженням депозитних схем для тари та полімерів, що сприятиме переходу України до циркулярної економіки та зменшенню навантаження на довкілля.

"Ми розуміємо, що без надійної та сучасної інфраструктури неможливий сталий розвиток економіки", - коментує Анна Тігіпко, представник групи ТАС. "Тому наші підприємства активно долучаються до проектів, спрямованих на розбудову та модернізацію інфраструктури України".

Експерти відзначають, що такий комплексний підхід групи ТАС до розвитку інфраструктури може стати прикладом для інших великих бізнес-груп країни.

Очікується, що реалізація інфраструктурних проектів групою ТАС не лише сприятиме покращенню якості життя українців, але й стимулюватиме економічний розвиток регіонів та створення нових робочих місць.