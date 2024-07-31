Как группа TAS инвестирует в развитие инфраструктуры Украины: от строительства дорог до переработки отходов

Один из крупнейших украинских холдингов, группа ТАС, активно вовлечен в развитие национальной инфраструктуры, реализуя ряд важных проектов в различных отраслях.

Входящий в группу ТАС "АБ Столичный" стал ключевым поставщиком материалов для строительства и ремонта дорог. Предприятие производит асфальтобетон, товарный бетон и железобетонные изделия, которые используются не только для дорожного строительства, но и для прокладки инженерных сетей водоснабжения, водоотвода и энергосетей.

"Наша продукция используется для модернизации инфраструктуры многих городов и сел Украины", — говорится в сообщении "АБ Столичный". "Кроме того, в условиях войны мы также снабжаем материалы для строительства защитных сооружений".

"ДНЕПРОМЕТИЗ" реализовал инновационный проект по производству экологически чистых и долговечных секционных заборов с использованием технологии OXSILAN. Эти ограждения, обладающие повышенной стойкостью к коррозии, используются для ограждения парков, скверов, промышленных объектов, способствуя благоустройству населенных пунктов.

Кроме того, предприятия группы ТАС приступили к производству габионов — металлических конструкций, которые широко используются в инфраструктурных проектах по всей стране. Эти изделия используются для укрепления склонов, берегов рек и строительства подпорных стенок, что особенно актуально в условиях восстановления инфраструктуры.

Компания "Эвотек", входящая в группу ТАС, сосредоточилась на развитии сферы переработки отходов. Предприятие активно работает над внедрением депозитных схем для тары и полимеров, что будет способствовать переходу Украины к циркулярной экономике и уменьшению нагрузки на окружающую среду.

"Мы понимаем, что без надежной и современной инфраструктуры невозможно устойчивое развитие экономики", — комментирует Анна Тигипко, представитель группы ТАС. "Поэтому наши предприятия активно вовлекаются в проекты, направленные на развитие и модернизацию инфраструктуры Украины".

Эксперты отмечают, что такой комплексный подход группы ТАС к развитию инфраструктуры может послужить примером для других крупных бизнес-групп страны.

Ожидается, что реализация инфраструктурных проектов группой ТАС будет не только способствовать улучшению качества жизни украинцев, но и будет стимулировать экономическое развитие регионов и создание новых рабочих мест.