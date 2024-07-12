Литовская компания приобрела в Украине 500 вагонов для перевозки зерна

Литовская грузовая железнодорожная компания LTG Cargo приобрела 500 украинских вагонов для перевозки зерновых культур.

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Об этом пишет Rail.insider со ссылкой на информацию компании.

LTG Cargo развивает сотрудничество с Украиной

Отмечается, что новые вагоны помогут LTG Cargo значительно увеличить свои логистические возможности.

Ожидается, что компания сможет перевозить дополнительно около 1,2 млн т грузов в год.

Планируется, что первые вагоны будут доставлены в Литву в ближайшие несколько месяцев, остальные 300 будут закуплены до конца этого года. В первом квартале 2025 ожидается поставка еще 200 вагонов.

Отмечается, что LTG Cargo закупила все вагоны у украинских производителей, тем самым укрепив сотрудничество между украинскими производителями и компаниями LTG Group.

"Это важно не только для поддержки Украины в борьбе с российской агрессией, но и для обеспечения альтернативы со стороны Украины для российских и белорусских запчастей, поставки которых были прерваны, когда РФ начала войну. LTG Cargo закупает все больше деталей и комплектующих, которые используют в своих вагонах, именно у украинских производителей", - подчеркнули в LTG Cargo.

Новые вагоны помогут нарастить объемы перевозок

В компании отмечают, что сейчас перевозка зерна составляет примерно 13–14% всех объемов грузов и стабильно растут с каждым годом. Обновленный парк вагонов будет использоваться, прежде всего, для увеличения объемов перевозок грузов внутри страны и в Клайпедский морской порт.

"Учитывая рост спроса на рынке, мы планировали увеличить объем перевозки зерновых по железной дороге внутри страны до 60% от общего количества перевозок зерна. Поэтому новоприобретенные вагоны позволят стабильно наращивать объемы перевозок зерновых культур", - прокомментировала глава LTG Cargo Эгле Шиме.

В настоящее время парк вагонов литовского перевозчика для перевозки зерна составляет около 1200 единиц. Техническое обслуживание вагонов будет осуществляться специалистами по ремонту грузовых вагонов LTG Cargo.

Напомним, литовская железнодорожная группа LTG Group начинает замену российской системы безопасности локомотивов "КЛУБ-У" на украинскую разработку от компании SRPA Impulse, которая выиграла соответствующий тендер и уже приступила к проектированию новой системы.

Также "Укрзализныця" и LTG Group будут развивать интермодальный маршрут Клайпеда-Киев .

Во Львовской области запустили серийное производство зерновозов украинской комплектации

В Львовской области запустили серийное производство зерновозов полностью украинской комплектации.

Компания уже выпустила около 5 тысяч зерновозов разных типов.

Предприятие подписало ряд контрактов – как внутренних, так и зарубежных.