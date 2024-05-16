Зернотрейдер "Алмейда Групп" с перевалкой на румынской границе благодаря USAID получил 25 новых вагонов

Партнеры по проекту USAID "Экономическая поддержка Украины" закупили и передали компании "Алмейда Груп" 25 новых вагонов-зерновозов.

Об этом сообщил директор "Алмейда Груп" Максим Волченко.

Он пояснил, что для компании это знаковое событие, поскольку эти вагоны существенно увеличат логистические и экспортные мощности, а также потому, что компании "подставили дружеское и надежное плечо" в такие тяжелые времена.

"Мы неоднократно теряли почти все и привыкли рассчитывать исключительно на свои силы, так что эта помощь еще и мощный моральный мотиватор для нашей команды", - отметил Волченко.

Как война повлияла на "Алмейда групп"

По словам директора, полномасштабная война кардинальным образом изменила работу компании. До войны "Алмейда Групп" оперировала двумя маршрутными элеваторами в Луганской области и была одним из крупнейших региональных зернотрейдеров на востоке Украины. С началом войны эти производственные мощности, как и значительное количество продукции, были утрачены.

Однако компания смогла переместить практически весь коллектив из зоны временной оккупации и уже в начале мая 2022 года запустила в работу перевалочный терминал на станции Вадул-Сирет. В том же году компания смогла перевалить значительное количество агро экспортных грузов. Впоследствии заработали еще 2 терминала на станциях Чоп и Мостиска.

Какие у компании планы на будущее

Сейчас компания строит свой мультимодальный терминал на станции Вадул-Сирет, что позволит увеличить как количество, так и линейку экспортных грузов.

"Мы работаем с фермерскими хозяйствами, находящимися в непосредственной близости к линии фронта, несмотря на тяжелую ситуацию, мы продолжаем активно сотрудничать с нашими партнерами на терминале в Харькове", - рассказал Волченко.

Он добавил, что амбициозные планы компании этим не ограничиваются – планируется закупить и увеличить парк собственных вагонов - зерновозов, увеличить объем экспортных автомобильных перевозок аграрной продукции и т.д.

По словам совладельца и коммерческого директора компании Михаила Кудухашвили, также в компании рассматривают приобщение к рынку контейнерных перевозок, передает Latifundist.

Он сообщил, что рассматриваются разные варианты: и контейнеры сухопутные, и морские.

"Ищем и просчитываем разные варианты, которые можно предложить рынку и таким образом перетащить на себя определенный трафик грузопотока", - уточнил Кудухашвили.

В 2024 году проект USAID "Экономическая поддержка Украины" заказал на заводе "Карпаты" 300 вагонов

По заказу проекта USAID опытно-механический завод "ДМЗ Карпаты" производит вагоны-зерновозы, говорится на странице проекта в Facebook.

Эти вагоны передают агроэспортерам, которые обеспечивают экспорт украинского зерна во время войны и способствуют укреплению мировой продовольственной безопасности.

Участники проекта объясняют, что с начала полномасштабной агрессии России против Украины спрос на вагоны-зерновозы значительно вырос. Из-за попыток России блокировать морские и речные порты агроэкспортеры переориентировали логистические маршруты и повезли зерно по железной дороге в страны Европейского Союза. Для этого нужны были вагоны-хоперы - закрытые вагоны, которые делают невозможным попадание влаги (дождя или снега) внутрь. Один такой вагон может перевозить до 70,5 тонн зерна.

В 2023 году по заказу проекта USAID завод изготовил 50 таких вагонов для компании "Нибулон". В этом году проект USAID заказал 300 вагонов, что составляет 45% годового заказа, которые сейчас производят на ДМЗ "Карпаты" для других партнеров, занимающихся экспортом агропродукции.

Один вагон весит 23,5 тонны. Основная составляющая кузова вагона – закупаемый у украинских поставщиков металлопрокат европейского происхождения. Остальные комплектующие – ось вагонная, колесо цельнокатаное, рама боковая, балка надрессорная, запчасти ударно-тягового устройства, тормозное оборудование и другие детали - украинского производства. Таким образом, ДМЗ "Карпаты" поддерживает отечественную экономику.

Сейчас у ДМЗ "Карпаты" есть портфель заказов до августа 2024 года. Помимо вагонов-зерновозов перспективным направлением считают еще изготовление цементовозов, которые будут очень нужны для восстановления критической инфраструктуры и жилищного фонда Украины. Это поможет сформировать новые заказы для украинских вагоностроителей.