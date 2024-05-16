Зернотрейдер "Алмейда Груп" з перевалкою на румунському кордоні завдяки USAID отримав 25 нових вагонів

Партнери з проєкту USAID "Економічна підтримка України" закупили і передали компанії "Алмейда Груп" 25 нових вагонів-зерновозів.

Про це повідомив директор "Алмейда Груп" Максим Волченко.

Він пояснив, що для компанії це є знаковою подією, оскільки ці вагони суттєво збільшать логістичні та експортні потужності, а також тому, що компанії "підставили дружнє та надійне плече" в такі важкі часи.

"Ми неодноразово втрачали майже все і звикли розраховувати виключно на свої сили, отже ця допомога ще і потужний моральний мотиватор для нашої команди", - зазначив Волченко.

Як війна вплинула на "Алмейда Груп"

За словами директора, повномасштабна війна кардинальним чином змінила роботу компанії. До війни "Алмейда Груп" оперувала двома маршрутними елеваторами в Луганській області та була одним з найбільших регіональних зернотрейдерів на сході України. З початком війни ці виробничі потужності, як і значну кількість продукції, було втрачено.

Проте компанія змогла перемістити практично весь колектив із зони тимчасової окупації і вже на початку травня 2022 року запустила в роботу перевалочний термінал на станції Вадул-Сірет. Протягом того ж року компанія змогла перевалити значну кількість агро експортних вантажів. Згодом запрацювали ще 2 термінали на станціях Чоп та Мостиська.

Які у компанії плани на майбутнє

Зараз компанія будує власний мультимодальний термінал на станції Вадул-Сірет, що дозволить збільшити як кількість, так і лінійку експортних вантажів.

"Ми працюємо з фермерськими господарствами, що знаходяться в безпосередній близькості до лінії фронту, попри важку ситуацію ми продовжуємо активно співпрацювати з нашими партнерами на терміналі у Харкові", - розповів Волченко.

Він додав, що амбітні плани компанії цим не обмежуються – планується закупити та ще збільшити парк власних вагонів - зерновозів, збільшити обсяг експортних автомобільних перевезень аграрної продукції тощо.

За словами співвласника і комерційного директора компанії Михайла Кудухашвілі, також у компанії розглядають долучення до ринку контейнерних перевезень, передає Latifundist.

Він повідомив, що розглядаються різні варіанти: і контейнери сухопутні, і морські.

"Шукаємо і прораховуємо різні варіанти, які можна запропонувати ринку і таким чином перетягнути на себе певний трафік вантажопотоку", — уточнив Кудухашвілі.

У 2024 році проєкт USAID "Економічна підтримка України" замовив на заводі "Карпати" 300 вагонів

На замовлення проєкту USAID дослідно-механічний завод "ДМЗ Карпати" виготовляє вагони-зерновози, йдеться на сторінці проєкту у Facebook.

Зазначається, що ці вагони передають агроеспортерам, які забезпечують експорт українського збіжжя під час війни та сприяють зміцненню світової продовольчої безпеки.

Учасники проєкту пояснюють, що від початку повномасштабної агресії Росії проти України попит на вагони-зерновози значно зріс. Через спроби Росії блокування морських та річкових портів агроекспортери переорієнтували логістичні маршрути та повезли зерно залізницею до країн Європейського Союзу. Для цього потрібні були вагони-хопери - закриті вагони, які унеможливлюють потрапляння вологи (дощу чи снігу) всередину. Один такий вагон може перевозити до 70,5 тонн зерна.

У 2023 році на замовлення проєкту USAID завод виготовив 50 таких вагонів для компанії "Нібулон". Цьогоріч проєкт USAID замовив 300 вагонів, що складає 45% річного замовлення, які зараз виготовляють на ДМЗ "Карпати" для інших партнерів, що займаються експортом агропродукції.

Один вагон важить 23,5 тонн. Основна складова кузова вагона – металопрокат європейського походження, який закуповується в українських постачальників. Решта комплектуючих – вісь вагонна, колесо суцільнокатане, рама бокова, балка надресорна, запчастини ударно-тягового пристрою, гальмівне обладнання та інші деталі - українського виробництва. У такий спосіб ДМЗ "Карпати" підтримує вітчизняну економіку.

Зараз ДМЗ "Карпати" має портфель замовлень до серпня 2024 року. Крім вагонів-зерновозів, перспективним напрямком вважають ще виготовлення цементовозів, які будуть дуже потрібні для відновлення критичної інфраструктури та житлового фонду України. Це і допоможе сформувати нові замовлення для українських вагонобудівників.