Продовольча і сільськогосподарська організація ООН (ФАО) виділить $290 млн для підтримки українського агросектору

Продовольча і сільськогосподарська організація ООН (ФАО) оголосила про наміри залучити близько $290 млн для підтримки українських аграріїв. З них $150 млн будуть призначені на оперативне реагування, а $138 млн - на середньостроковий розвиток.

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Про це повідомила пресслужба організації, передає "Інтерфакс".

Зазначається, що рішення було прийнято за підсумками зустрічі ФАО, аграрних міністрів країн G7, а також міністрів сільського господарства Грузії та Молдови.

Згідно з повідомленням, очікується, що фінансування реагування на надзвичайні ситуації дасть змогу задовольнити термінові потреби понад 800 тис. сільських жителів України у 2024 році.

У пресслужбі зауважили, що обговорення на зустрічі стосувалися аналізу наявних викликів і визначення негайних і короткострокових потреб до 2030 року в секторі продовольства та сільського господарства, з урахуванням вимог вступу до ЄС для Грузії, Молдови та України. Особливий акцент поставили на збереженні ролі України як ключового гравця в гарантуванні глобальної продовольчої безпеки.

Головний економіст ФАО Максімо Тореро презентував план швидкого реагування ФАО для України у 2024 році та Стратегію розвитку ФАО для України (2024-2027). У цих документах акцентувалася увага на тому, що ФАО сприятиме підвищенню конкурентоспроможності агропродовольчого сектору України, популяризації комплексного управління ландшафтами для сталого сільгоспвиробництва, гармонізації українського агросектору зі стандартами Європейського Союзу.

У ФАО повідомили, що з моменту ескалації війни в Україні в лютому 2022 року понад 185 тис. сільських родин отримали в межах підтримки насіння овочів, корми для тварин, птицю, ваучери та грошову допомогу. Також було надано обладнання для тимчасового зберігання зерна, насіння зернових і генератори для 10 тис. фермерів.

Разом з тим, за сприяння партнерів ФАО у 2023 році перемістило Український генетичний банк рослин зі сходу країни, відкрило лабораторії для підтримки експорту зерна на прикордонних об'єктах, розробило схему грантів на заході України для допомоги малим виробникам у розвитку ланцюжків доданої вартості тощо.

Раніше повідомлялося, що ФАО підтримає фермерів Херсонської області модульними зерносховищами. Пізніше програму безоплатних модульних зерносховищ розширили ще на 2 області України – Миколаївську та Харківську. Заявку на це можна подати через ДАР до 4 лютого 2024 року.

Нагадаємо, програма USAID з аграрного та сільського розвитку (АГРО) також підтримає українські підприємства, які надають послуги з сушіння, зберігання та доробки зернових та технічних культур. За програмою передбачено 10-15 проєктів співфінансування, з бюджетом від 18 до 36 млн грн кожен.

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