Програму безоплатних модульних зерносховищ розширили ще на 2 області України

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) розширила програму підтримки українських аграріїв через надання модульних зерносховищ.

Про це повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Зазначається, що сільгоспвиробники із Херсонської, а тепер також і з Миколаївської та Харківської областей, можуть подати заявку через ДАР до 4 лютого 2024 року

Також Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) продовжила реєстрацію на отримання модульних зерносховищ для фермерів Херсонської області.

Хто може подати заявку

Для участі у програмі фермерам потрібно мати щонайменше 100 га земель в офіційному обробітку у зазначених областях та використовувати отримані сховища для зберігання власно вирощеної продукції.

Перевага при відборі заявок надаватиметься підприємствам, які встановлюватимуть модульні зерносховища на території Миколаївської, Харківської чи Херсонської областей.

"У межах реєстрації для Херсонської області, що розпочалась 4 січня 2024 року у ДАРі, вже подали заявки 114 агровиробників. Очікується, що загалом у межах ініціативи буде розподілено 244 модульних зерносховищ. Місткість наданих одиниць зберігання залежатиме від площі орних земель в обраних областях, та становитиме 300, 500 чи 1000 тонн", - зазначають в Мінагрополітики.

Там додають, що господарства, які обробляють від 100 до 199 га землі у зазначених областях, зможуть отримати модульне зерносховище місткістю 300 тонн; господарства, які обробляють від 200 до 399 га землі – зерносховище місткістю 500 тонн; та господарства, які обробляють понад 400 га землі, зможуть отримати модульне зерносховище місткістю 1000 тонн.

Заявки приймаються до 4 лютого 2024 року. Після обробки та аналізу всіх отриманих заявок, учасники програми отримають підтвердження допомоги через ДАР та будуть повідомлені про час доставки.

"Через обмежену кількість модульних одиниць зберігання заповнення та подання заявки не є гарантією підтримки та залежить від критеріїв оцінки та остаточного рішення ФАО", - наголошують в Мінагрополітики.

Аграрії можуть отримати кошти на розвиток елеваторних потужностей

Нагадаємо, програма USAID з аграрного та сільського розвитку (АГРО) підтримає українські підприємства, які надають послуги з сушіння, зберігання та доробки зернових та технічних культур. За програмою передбачено 10-15 проєктів співфінансування, з бюджетом від 18 до 36 млн грн кожен.

Проєкти збільшать обсяги та час зберігання зернових та технічних культур, що дозволить агровиробникам отримувати необхідні послуги вчасно та в потрібному обсязі.

Повний опис технічного завдання та як подати заявку дивіться за посиланням.