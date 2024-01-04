Постраждалі від війни господарства безкоштовно отримають насіння овочів

Домогосподарства, які постраждали від війни, зможуть безоплатно отримати насіння овочів для весняної посівної в рамках проекту USAID АГРО. Дана ініціатива діє вже другий рік, повідомляється на сайті Мінагрополітики.

Насіння овочів отримають не лише мешканці деокупованих та прифронтових громад, а й вимушені переселенці і представники соціально вразливих верств населення (багатодітні сім’ї, малозабезпечені тощо), які оброблюють присадибні ділянки.

Розподіл посівмату здійснюватиметься через сільські та селищні ради під координацією Всеукраїнської асоціації громад (ВАГ). До 15 січня 2024 року органи місцевої влади у своїх громадах визначать низку таких домогосподарств, а з 16 січня до 15 лютого очільники громад подадуть заявки на отримання насіння через сайт Всеукраїнської асоціації громад https://communities.org.ua/.

Протягом лютого-березня 2024 року ВАГ доставить в Україну посівний матеріал для подальшого розповсюдження серед сільських та селищних рад.

"Наразі до реалізації цього проекту вже долучилися компанія Bayer, яка надала 1 032 кг насіння моркви, кабачків, дині, томатів, перцю та капусти. Також компанія Syngenta планує передати насіння капусти, томатів, кабачків, цибулі, огірків та цукрової кукурудзи. Цього вистачить, щоб забезпечити насінням понад 100 000 домогосподарств. ВАГ звертається до насіннєвих компаній, закликаючи їх взяти участь у проекті", - йдеться в повідомленні Мінагрополітики.

Скільки насіння вже отримали фермери?

Подібна ініціатива вже була реалізована навесні 2023 року. Тоді ВАГ за підтримки USAID АГРО безкоштовно передала 530 кг насіння моркви від Bayer та ще 10 280 кг насіння овочів від міжнародних компаній Enza Zaden, Lark Seeds, Nunhems, Hazera, Seminis, Rijk Zwaan, Syngenta та інших.

Загалом понад 50 000 домогосподарств з 391 громад скористалися цією ініціативою та виростили понад 58 000 тонн овочів для забезпечення своїх родин.

Крім того, в 2022 році USAID АГРО безкоштовно передала внутрішньо-переміщеним особам та мікро-виробникам 1604 кг насіння та 35 тонн насіннєвої картоплі.

За даними організації, сприяння домогосподарствам та невеликим фермам має важливе значення, адже вони забезпечують близько третини потреби споживчого ринку країни в овочах та роблять значний внесок у забезпечення продовольчої потреби громад.

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