Українські фермери отримають від ООН насіння зернових для осінньої посівної

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) надасть підтримку українським фермерам під час осінньої посівної. Аграрії можуть отримати 2 тонни насіння озимих.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Зазначається, що ФАО за фінансової підтримки Урядів Японії та Норвегії реалізує програму підтримки малих фермерів під час осінньої посівної кампанії 2023 року.

Хто зможе отримати насіння

Програма реалізується в дев'яти найбільш постраждалих від війни областях України, а саме в Сумській, Чернігівській, Донецькій, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях.

У межах програми кожен відібраний фермер отримає 2 тонни насіння озимих культур, достатніх для засіву 10 гектарів землі. Заявники можуть обрати одну з двох озимих культур: пшеницю або ячмінь.

"У програмі можуть брати участь лише фізичні особи-підприємці та фізичні особи, які здійснюють свою діяльність у вищезазначених областях та володіють або орендують сільськогосподарські угіддя площею від 5 до 100 гектарів", - зауважують в МінАПК.

Там звертають увагу, що участь у цій програмі залежить від своєчасного фінансування з боку партнерів та доступності насіння від місцевих постачальників. Подання заявки за цією програмою не гарантує, що допомога буде надана.

Заявки на участь у програмі приймаються черезДержавний аграрний реєстр (ДАР) до 20 липня 2023 року.

Зауважимо, нещодавно Уряд ухвалив постанову, яка сприятиме встановленню чіткого та прозорого механізму процедури сертифікації насіння і садивного матеріалу.

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