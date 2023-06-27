В Україні спростили сертифікацію насіння

Уряд ухвалив постанову, яка сприятиме встановленню чіткого та прозорого механізму процедури сертифікації насіння і садивного матеріалу.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Зазначається, що Кабінет Міністрів України ухвалив постанову № 637 «Про внесення змін до Порядку проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал».

"Постанову розроблено для виконання євроінтеграційних зобовʼязань України щодо вдосконалення процедури оцінки відповідності насіння і садивного матеріалу при визначенні їх сортових якостей. Зокрема, спрощення умов ведення насінництва та розсадництва та реалізації конкурентної політики під час польового оцінювання як складової процедури сертифікації", - зазначають в МінАПК.

Там додають, що постанова передбачає:

Надання можливості агропідприємцям укладати договір про надання послуг із польового оцінювання насіннєвих посівів або насаджень безпосередньо з незалежним (приватним) аудитором (агрономом-інспектором) без залучення державного органу із сертифікації.

Встановлення вимоги до аудитора дотримуватися конфіденційності щодо інформації, яку він отримує під час виконання робіт, та його незалежності від комерційних та інших інтересів суб’єкта насінництва та розсадництва.

Встановлення персональної відповідальності аудитора за достовірність відомостей, внесених до виданих актів польового оцінювання та актів бракування насіннєвих посівів і насаджень багаторічних рослин.

"Реалізація постанови сприятиме встановленню чіткого та прозорого механізму процедури сертифікації насіння і садивного матеріалу", - підкреслили в МінАПК.

Зауважимо, нещодавно Мінагрополітики презентувало Стратегію розвитку агропромислового комплексу України, яка передбачає повну вертикальну інтеграцію із забезпеченням виробництва необхідних матеріально-технічних ресурсів і засобів виробництва, зростання виробництва зернових та олійних до 150 млн тонн за 10 років, нарощування внутрішньої переробки та виробництва продукції тваринництва та садівництва.

Джерело фото: ua.depositphotos.com