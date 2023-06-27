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Категорія
Агро
Дата публікації

В Україні спростили сертифікацію насіння

В Україні спростили сертифікацію насіння
Фото: Depositphotos

Уряд ухвалив постанову, яка сприятиме встановленню чіткого та прозорого механізму процедури сертифікації насіння і садивного матеріалу.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Зазначається, що Кабінет Міністрів України ухвалив постанову № 637 «Про внесення змін до Порядку проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал». 

"Постанову розроблено для виконання євроінтеграційних зобовʼязань України щодо вдосконалення процедури оцінки відповідності насіння і садивного матеріалу при визначенні їх сортових якостей. Зокрема, спрощення умов ведення насінництва та розсадництва та реалізації конкурентної політики під час польового оцінювання як складової процедури сертифікації", - зазначають в МінАПК. 

Там додають, що постанова передбачає:

  • Надання можливості агропідприємцям укладати договір про надання послуг із польового оцінювання насіннєвих посівів або насаджень безпосередньо з незалежним (приватним) аудитором (агрономом-інспектором)  без залучення державного органу із сертифікації. 
  • Встановлення вимоги до аудитора дотримуватися конфіденційності щодо інформації, яку він отримує під час виконання робіт, та його незалежності  від комерційних та інших інтересів суб’єкта насінництва та розсадництва. 
  • Встановлення персональної відповідальності аудитора за достовірність відомостей, внесених до виданих актів польового оцінювання та актів бракування насіннєвих посівів і насаджень багаторічних рослин.

"Реалізація постанови сприятиме встановленню чіткого та прозорого механізму процедури сертифікації насіння і садивного матеріалу", - підкреслили в МінАПК. 

Зауважимо, нещодавно Мінагрополітики презентувало Стратегію розвитку агропромислового комплексу України, яка передбачає повну вертикальну інтеграцію із забезпеченням виробництва необхідних матеріально-технічних ресурсів і засобів виробництва, зростання виробництва зернових та олійних до 150 млн тонн за 10 років, нарощування внутрішньої переробки та виробництва продукції тваринництва та садівництва.

Джерело фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Світлана Манько