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В Україні спростили сертифікацію насіння
Уряд ухвалив постанову, яка сприятиме встановленню чіткого та прозорого механізму процедури сертифікації насіння і садивного матеріалу.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.
Зазначається, що Кабінет Міністрів України ухвалив постанову № 637 «Про внесення змін до Порядку проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал».
"Постанову розроблено для виконання євроінтеграційних зобовʼязань України щодо вдосконалення процедури оцінки відповідності насіння і садивного матеріалу при визначенні їх сортових якостей. Зокрема, спрощення умов ведення насінництва та розсадництва та реалізації конкурентної політики під час польового оцінювання як складової процедури сертифікації", - зазначають в МінАПК.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Там додають, що постанова передбачає:
- Надання можливості агропідприємцям укладати договір про надання послуг із польового оцінювання насіннєвих посівів або насаджень безпосередньо з незалежним (приватним) аудитором (агрономом-інспектором) без залучення державного органу із сертифікації.
- Встановлення вимоги до аудитора дотримуватися конфіденційності щодо інформації, яку він отримує під час виконання робіт, та його незалежності від комерційних та інших інтересів суб’єкта насінництва та розсадництва.
- Встановлення персональної відповідальності аудитора за достовірність відомостей, внесених до виданих актів польового оцінювання та актів бракування насіннєвих посівів і насаджень багаторічних рослин.
"Реалізація постанови сприятиме встановленню чіткого та прозорого механізму процедури сертифікації насіння і садивного матеріалу", - підкреслили в МінАПК.
Зауважимо, нещодавно Мінагрополітики презентувало Стратегію розвитку агропромислового комплексу України, яка передбачає повну вертикальну інтеграцію із забезпеченням виробництва необхідних матеріально-технічних ресурсів і засобів виробництва, зростання виробництва зернових та олійних до 150 млн тонн за 10 років, нарощування внутрішньої переробки та виробництва продукції тваринництва та садівництва.
Джерело фото: ua.depositphotos.com