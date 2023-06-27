В Украине упростили сертификацию семян

Правительство приняло постановление, способствующее установлению четкого и прозрачного механизма процедуры сертификации семян и посадочного материала.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Отмечается, что Кабинет Министров Украины принял постановление №637 "О внесении изменений в Порядок проведения сертификации, выдачи и отмены сертификатов на семена и/или посадочный материал".

"Постановление разработано для выполнения евроинтеграционных обязательств Украины по усовершенствованию процедуры оценки соответствия семян и посадочного материала при определении их сортовых качеств. В частности, упрощение условий ведения семеноводства и рассадничества и реализации конкурентной политики во время полевого оценивания как составляющей процедуры сертификации", - отмечают в МинАПК.

Там добавляют, что постановление предусматривает:

Предоставление возможности агропредпринимателям заключать договор о предоставлении услуг по полевой оценке семенных посевов или насаждений непосредственно с независимым (частным) аудитором (агрономом-инспектором) без привлечения государственного органа по сертификации.

Установление требования к аудитору соблюдать конфиденциальность информации, которую он получает при выполнении работ, и его независимости от коммерческих и других интересов субъекта семеноводства и питомника.

Установление персональной ответственности аудитора за достоверность сведений, внесенных в выданные акты полевого оценивания и акты браковки семенных посевов и насаждений многолетних растений.

"Реализация постановления будет способствовать установлению четкого и прозрачного механизма процедуры сертификации семян и посадочного материала", – подчеркнули в МинАПК.

Напомним, недавно Минагрополитики презентовало Стратегию развития агропромышленного комплекса Украины, которая предусматривает полную вертикальную интеграцию с обеспечением производства необходимых материально-технических ресурсов и средств производства, рост производства зерновых и масличных до 150 млн тонн за 10 лет, наращивание внутренней переработки и производства продукции животноводства и садоводства. .

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