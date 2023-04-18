Производители семян в условиях войны инвестируют в Украину десятки миллионов евро: какие перспективы у отрасли?

Аграрно-фармацевтическая компания Bayer недавно объявила, что инвестирует 60 млн. евро в увеличение мощностей собственного завода по производству семян кукурузы в селе Почуйки Житомирской области. Delo.ua поговорило с производителями посевного материала, чтобы уточнить: это единоразовая инвестиция или долгосрочный тренд для всего сегмента?

Bayer 6 апреля сообщила о намерении инвестировать 60 миллионов евро в увеличение мощностей собственного завода по производству семян кукурузы, расположенного в селе Почуйки Житомирской области. Это почти вдвое ранее заявленный пакет инвестиций в размере 35 миллионов евро, в который входило строительство дополнительной семенной сушилки на территории завода, расширение складских помещений и закупка дополнительного полевого оборудования. Как указывается на сайте компании, дополнительные средства в размере 25 миллионов евро будут направлены на строительство двух бомбоубежищ для обеспечения безопасности персонала и гостей предприятия.

Интерес со стороны иностранных компаний инвестировать в посевной материал объясняется тем, что до российской агрессии в Украине несколько лет строились семенные заводы, заявил министр агрополитики Николай Сольский. Это позволило, несмотря на войну, достичь в 2022 году достаточной конкурентоспособности украинской продукции, чтобы начать "большой экспорт" на европейский рынок и частично потеснить на нем локальных производителей .



Даже складываются такие ситуации, что когда мы просим, скажем, ту же Францию или Канаду о гуманитарной помощи нашим аграриям в виде семян, то они иногда отвечают — мол, хорошо, но сначала завезите его нам, потому что мы сами покупаем у вас семена, а потом мы его вам обратно отправим. Николай Сольский министр аграрной политики Украины

Почему в Украине выгодно выращивать посевной материал?

Украина имеет преимущество в семеноводческой отрасли из-за:

удобного географического расположения в центре Европы и выгодную логистику

наличия в Украине нескольких климатических зон, в которых можно выращивать широкий спектр посевмата для экспорта в страны с разным климатом.

проблем в европейской области семеноводства из-за прошлогодней засухи

большого рынка сбыта посевмата и стабильный внутренний спрос на него



наличия высококвалифицированных специалистов и мотивированных фермеров, предоставляющих в аренду свои угодья для семеноводства

Как уточняет исполнительный директор Семенной ассоциации Украины Сюзанна Григоренко, Украина по привлекательности отрасли семеноводства сейчас сопоставима с соседними странами ЕС – Румынией и Польшей. До полномасштабного российского вторжения комплексные условия для ведения бизнеса у нас были даже лучше из-за факторов себестоимости, квалификации персонала и уровня организации производства.

Также иностранным компаниям выгодно выращивать семена в Украине из-за наличия в ней разных климатических зон для выращивания продукции с разными характеристиками для стран с разным климатом. Важность климатического фактора в будущем будет увеличиваться, поскольку в 2023 году в мире прогнозируется, что количество дней климатической засухи будет преобладать над днями климатического профицита влаги.

Отрасль понимает, что с годами ситуация может только ухудшиться, а это в свою очередь потребует больших капиталовложений в развитие устойчивых к засухе гибридов и сортов семян.

По словам Григоренко, российская агрессия против Украины усложнила экспорт семенного материала и остановила его морскую логистику. Украинским производителям и дистрибьюторам семян доступны только сухопутные пути через страны ЕС, но проблемой становятся большие очереди при пересечении границы. Помимо проблем с усложненной логистикой отрасль сталкивается с проседанием цен на украинский посевмат, так как сейчас низкая цена спроса давит "вниз" на цену предложения. Это вызвано, в частности, и качеством семян, потому что некоторые фермеры имеют на продажу остатки посевмата еще с 2021 года, которые со временем теряют свои характеристики, а потому на них снижается цена.

В свою очередь, руководитель производства семян Corteva Agriscience в Украине, Австрии, Венгрии и Сербии Андрей Андрюшко подчеркивает, что популярность семян украинского производства растет не только среди потребителей внутри страны, но и в ЕС. Так, Corteva в 2022 году нарастила экспорт гибридных семян кукурузы и подсолнечника в Евросоюз в 16 раз и тренд на рост продолжается.

Именно поэтому, несмотря на сложности, вызванные российским вторжением, компания уже со второго месяца войны возобновила работу своего семенного комплекса в Полтавской области. В первые недели российской агрессии производство было приостановлено по соображениям безопасности, но по инициативе сотрудников деятельность завода возобновили, чтобы обеспечить агросектор семенами, критически важными для проведения посевной.

Андрюшко уточняет, что в целом расположение Украины, качество ее почвы, удобная логистика, мотивированные и высокопрофессиональные фермеры, на полях которых Corteva выращивает посевмат, делают страну очень привлекательной для развития семеноводства.

Конечно, война накладывает свои обязательства – мы должны учитывать все потенциальные риски, работать с учетом воздушных тревог, ограничивать количество участков в разных климатических условиях, поскольку значительные территории на севере страны заминированы, а на юге и востоке оккупированы или на них ведутся бои. Но потенциал у страны огромен" Андрей Андрюшко руководитель по производству семян Corteva Agriscience

Мнение о том, что иностранные инвесторы заинтересованы в выращивании в Украине семян кукурузы и подсолнечника в Украине, прежде всего, из-за относительно благоприятных климатических условий, разделяет директор по производству семян кукурузы Bayer в Украине Владимир Онищенко.

По его словам, большое значение имеет наличие земель под орошение, возможность обеспечить пространственную изоляцию семеноводческих посевов, возможность экспортировать произведенные семена в страны ЕС, соответствие украинских семян международным стандартам. Кроме того, украинские производители имеют хороший опыт в выращивании и доработке семян.

Руководитель департамента маркетинга аграрного подразделения Байер в Украине Андрей Перчиц также отмечает, что прежде всего выгодно выращивать семена в стране, где они впоследствии будут использованы, если имеются благоприятные условия для его выращивания. К этим условиям можно отнести логистические затраты, которые можно значительно сократить, выращивая семена локально. Также возможно получить некоторый элемент гибкости и диверсифицировать благодаря Украине риски, попавшие в последние годы ЕС из-за сильной засухи, и негативно повлияли на выращивание там семян кукурузы.

Хватит ли нам семян на посевную?

Семян на посевную в Украине точно хватит, уверяет Сюзанна Григоренко, дефицита посевмата нет. Сейчас фермеры уже высеяли некоторых культур почти половину или более чем на половину от плана, например, яровая пшеница уже посеяна на 142,8 тыс. га из запланированных 285,4 тыс. га. Впереди еще начало высева кукурузы, которая посеяна на 0,7 тыс. га, и активный старт посева подсолнечника.

По данным Минагрополитики Украины, к середине апреля украинские аграрии засеяли 722,4 тыс. га яровых зерновых и зернобобовых культур, из которых 436 тыс. га ячменя, 142,8 тыс. га пшеницы, 84,7 тыс. га гороха, 53,6 тыс. га овса и 0,7 тыс. га проса. За прошедшую неделю 7-14 апреля всего посеяно 102 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, лидерами за последние семь дней являются аграрии Волыни – 19 тыс. га. К севу сахарной свеклы приступили аграрии Винницкой, Волынской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, посеяно - 32,7 тыс. га. Подсолнечник сеют сельхозпроизводители Ивано-Франковской, Киевской, Николаевской, Одесской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Буковиной, посеяно – 37,2 тыс. га. К севу кукурузы приступили аграрии Сумщины, посеяно – 0,7 тыс. га.



Прогнозируемые площади посевов зерновых и технических культур под урожай 2023 года на контролируемой Украиной территории составляют 19,3 млн. га, что сопоставимо с показателями предыдущего сезона в 19,8 млн. га. Площадь посеянных озимых культур под урожай 2023 года была на 1 млн га меньше показателей 2022 года, но ожидается увеличение площадей под яровыми культурами на 556 тыс. га.



Как проходит посевная? (Приховати)

Если говорить о нехватке семян, то это только в контексте экспресс-сортов подсолнечника или некоторых нишевых культур. Так что семян для посева хватит, несмотря на то, что аграрии могут выжидать наиболее выгодной для себя цены" Сюзанна Григоренко исполнительный директор Семенной ассоциации Украины

Аналогичного мнения придерживаются и представители компаний отрасли. Андрей Перчиц рассказывает, что Bayer не наблюдает в текущем году нехватки семян основных культур. Напротив, в стране существует значительный профицит посевмата из-за снижения посевных площадей, вызванного временной оккупацией части украинских территорий. Компания уточняет, что даже на пороге посевной в Украине доступны в достаточных количествах семена подсолнечника и кукурузы, и существует хороший их выбор для фермеров.

Андрей Андрюшко добавляет, что Corteva Agriscience как ответственный производитель семян пытается обеспечить фермеров необходимыми семенами. Для этого с весны 2022 все продажи семян осуществляются по прямой модели, когда закупки осуществляются непосредственно у компании, позволяющей ускорить и упростить их поставки .



Дефицита посевного материала в Украине в этом сезоне быть не может, заявил первый замминистра агрополитики Тарас Высоцкий. Он подчеркнул, что развитие украинского семеноводства сконцентрировано в Житомирской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской и Одесской областях, которые находятся под контролем Украины и смогли полноценно посеять селекционные материалы и собрать урожай.

Как нам помогают международные партнеры?

С начала войны международные организации и отечественные благотворители организовали ряд инициатив по обеспечению украинских аграриев посевным материалом как зерновых культур, так и овощей "борщового" набора. В Украине проходит посевная и последняя активная программа помощи закончилась 12 апреля, где ФАО при финансовой поддержке правительства Японии распределяло семена кукурузы и подсолнечника среди малых фермерских хозяйств в девяти пострадавших от войны областях Украины. Каждый получатель помощи мог получить достаточное семя для обработки 10 гектаров земли, а в целом инициатива позволит засеять до 10,7 тыс. га земли.

Также до 31 марта USAID распределяли семена кукурузы бренда Dekalb производства компании Bayer среди украинских фермеров с земельным банком 5-500 га, всего инициатива была рассчитана на проведение посевной на общей площади 15 тыс. га. До 10 марта ФАО собирало заявки от малых фермеров в прифронтовых областях на получение 2 тонн семян яровых культур (пшеницы, ячменя, гороха), что позволит засеять 10 га земли. Кроме того, 3 марта USAID закрыло прием заявок на еще одну программу по получению семян подсолнечника, поскольку за двое суток на нее подали более 1200 агропроизводителей. Программа была рассчитана на раздачу семян подсолнечника для посева на площади 28 тыс. га, но по ее востребованности агентство решило дополнительно закупить и раздать семена для посева еще на 14 тыс. га.

С другой стороны, украинских аграриев обеспечивают также семенами овощных культур "борщового" набора, например, благодаря благотворительной инициативе BORSCH генерального директора агрохолдинга ИМК Алекса Лисситсы. Программа ставит целью обеспечить семенами 100 тыс. домохозяйств в Киевской Черниговской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях, где велись боевые действия против российских захватчиков. Благотворительная инициатива действует уже второй год подряд - в 2022 году на собранные 20 млн. грн. удалось закупить овощной посевмат для 105 тыс. домохозяйств из регионов пострадавших от российской агрессии, в частности из Черниговщины, Сумщины, Киевщины, Харьковщины, Днепропетровщины.

Кроме того, USAID в феврале 2023 года передала 13,5 тонн семян овощей от международных доноров аграриям и жителям деоккупированных территорий Украины, и обеспечила не менее 25 тыс. домохозяйств, которые смогут провести посевную на 1,1 тыс. га. Среди выделенных семян – фасоль, горох, свекла, морковь, баклажан, лук и редис.

Аналогичные программы действовали и в течение 2022 года, и касались преимущественно фермеров из деоккупированных областей или пострадавших от российской агрессии регионов. И хотя такая адресная помощь позволяет поддерживать агросектор на освобожденных территориях, вся Украина вряд ли заметит помощь семенами. все программы помощи предусматривают поставки посевмата в тоннах, тогда как потребности Украины оцениваются в сотнях тысяч тонн . Так, по расчетам ученых Института аграрной экономики, украинским аграриям для посевной-2023 необходимо 600-800 тыс. тонн семян яровых культур. Об этом заявил заведующий отделом инвестиционного и материально-технического обеспечения ИАЭ Александр Захарчук в комментарии для журнала The Ukrainian Farmer. По его словам, для обеспечения сева яровых зерновых годовая потребность в семенах составляет: для ярового ячменя - 300 тыс. тонн, кукурузы - до 110 тыс. тонн, гороха - 80-100 тыс. тонн, пшеницы - 40 тыс. тонн; овса и подсолнечника – по 30-35 тыс. тонн.



Это подтверждает Сюзанна Григоренко, которая считает, что помощь с посевматом важна тем агрокомпаниям, которые находятся в прифронтовых территориях, или на тех недавно освобожденных территориях, где многие земли сельхозназначения заминированы, как, например, на Херсонщине.

Положительно на отрасль влияют разные программы вроде льготных кредитов или аграрных расписок. Ведь в таком случае, аграриям нужно и дальше развивать свой бизнес за счет продажи своей продукции. Предложение стимулирует спрос, ведь так работает рыночная экономика. Сюзанна Григоренко исполнительный директор Семенной ассоциации Украины

Что ждет отрасль в будущем?

Семенной рынок Украины будет развиваться, у него нет другого выхода, отмечает Сюзанна Григоренко . Это видно из того, что компании продолжают свою деятельность и инвестиции в трудные и нестабильные времена войны. Однако сам факт продолжения производства продукции семеноводства порождает внутренний спрос на нее, а также открывает возможность появления других продуктов.

"Украина является важным игроком на рынке семян. Любой аграрий понимает, что хороший урожай начинается с семян: элитная генетика оправдывает себя высокими показателями урожайности и другими преимуществами. Спрос на качественные семена есть и он будет только расти. Поэтому инвестирование в семеноводство в Украине - это логический шаг для селекционных компаний для приближения продукции к партнерам - сельхозпроизводителям", - подчеркивает Андрей Перчиц из Bayer .

В свою очередь представитель Corteva Agriscience Андрей Андрюшко отмечает, что вера отрасли в победу Украины и мощное развитие ее сельского хозяйства со стороны компании поддерживается продолжением инвестиций в производственный семенной комплекс в Полтавской области. Так, в 2022 году компания инвестировала дополнительные $390 тыс. в мобильную линию приема кукурузы и подземный терминал сжиженного газа, который позволит поддерживать стабильное питание производства. По его словам, среди 140 стран, где работает Corteva, Украина сейчас занимает второе место после США по количеству производимых мешков посевмата с гектара поля и продолжает постоянный рост урожайности при сохранении высокого качества и генетической чистоты семян.