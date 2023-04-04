ФАО раздаст семена кукурузы и подсолнечника фермерам девяти пострадавших от войны областей

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) при финансовой поддержке правительства Японии реализует программу предоставления семян кукурузы и подсолнечника для поддержки малых фермерских хозяйств и других сельскохозяйственных производителей во время весенней посевной кампании 2023 года.

Как сообщают в Министерстве аграрной политики и продовольствия, подать заявку на получение поддержки в рамках программы необходимо через Государственный аграрный реестр до 12 апреля.

В рамках этой программы семена будут распределены в девяти пострадавших от войны областях Украины, в частности, в Черниговской, Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Одесской, Сумской и Запорожской.

Каждый получатель помощи может получить достаточное количество семян кукурузы или подсолнечника для обработки 10 гектаров земли. Отмечается, что данная помощь направлена на поддержку сельскохозяйственного производства, что имеет решающее значение для обеспечения продовольственной безопасности и питания сельского населения.

Программа ориентирована на юридических лиц, физическиз лиц-предпринимателей и физлица, имеющих зарегистрированные сельскохозяйственные угодья площадью от 10 до 200 гектаров и ведущих свою деятельность в вышеупомянутых областях.

В ведомстве при этом отмечают, что участие в этой программе зависит от своевременной доступности семян от местных поставщиков, потому подача заявки по этой программе не гарантирует, что помощь будет предоставлена.

Контактные телефоны ФАО в Украине: +38 099 090 7582; +38 068 318 0943; e-mail: [email protected] Контакт-центр ГАР: +38 044 339 9215; e-mail: [email protected]

Напомним, что ранее в этом году Продорганизация ООН уже предоставляла украинским агропроизводителям семена картофеля и семена яровых культур (пшеница, ячмень, горох).

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