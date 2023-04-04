ФАО роздасть насіння кукурудзи та соняшника фермерам дев'яти постраждалих від війни областей

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) за фінансової підтримки уряду Японії реалізує програму з надання насіння кукурудзи та соняшника для підтримки малих фермерських господарств та інших сільськогосподарських виробників під час весняної посівної кампанії 2023 року.

Як повідомляють в Міністерстві аграрної політики та продовольства, подати заявку на отримання підтримки у межах програми необхідно через Державний аграрний реєстр до 12 квітня.

У межах цієї програми насіння буде розподілено у дев'яти постраждалих від війни областях України, зокрема у Чернігівській, Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Одеській, Сумській та Запорізькій.

Кожен отримувач допомоги може отримати достатню кількість насіння кукурудзи або соняшнику для обробки 10 гектарів землі. Зазначається, що ця допомога спрямована на підтримку сільськогосподарського виробництва, що має вирішальне значення для забезпечення продовольчої безпеки та харчування сільського населення.

Програма орієнтована на юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та фізичних осіб, які мають зареєстровані сільськогосподарські угіддя площею від 10 до 200 гектарів та ведуть свою діяльність у вищезазначених областях.

У відомстві при цьому наголошують, що участь у цій програмі залежить від своєчасної доступності насіння від місцевих постачальників, тому подання заявки за цією програмою не гарантує, що допомога буде надана.

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Нагадаємо, що раніше цього року Продорганізація ООН вже надавала українським агровиробникам насіння картоплі та насіння ярих культур (пшениця, ячмінь, горох).

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