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Американські аналітики прогнозують для України зростання експорту кукурудзи
Департамент сільського господарства США (USDA) у березні оновив світовий прогноз балансу основних сільськогосподарських культур на 2022/23 маркетинговий рік.
Про це з посиланням на USDA повідомляє Український клуб аграрного бізнесу (УКАБ).
Згідно з оновленими прогнозами USDA, у 2022/23 маркетинговому році показники України щодо експорту кукурудзи збільшаться на 1 млн тонн до 23,5 млн тонн.
Справа в тому, що у новому звіті експерти USDA прогнозують зниження світового врожаю кукурудзи з 1 151,3 млн тонн до 1 147,5 млн тонн. Зокрема, через спеку та посуху рекордне скорочення прогнозують для Аргентини - на 7 млн тонн, до 40 млн тонн.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Тож, скорочення частково компенсується за рахунок збільшення експорту кукурудзи з України, Індії та Парагваю.
Водночас, експерти USDA прогнозують зростання глобальних світових запасів кукурудзи на 1,2 млн тонн до 296,5 млн тонн.
Щодо пшениці, то глобальні прогнози на 2022/23 маркетинговий рік цього місяця передбачають збільшення виробництва, торгівлі, споживання та нижчі кінцеві запаси культури. Прогноз світового виробництво зріс на 5,1 млн тонн до 788,9 млн тонн.
Зокрема, збільшення обсягів виробництва пшениці відбудеться за рахунок Казахстану, Австралії та Індії. Урожай пшениці в Україні залишається на рівні попереднього прогнозу. Так само, як і показник її експорту.
Щоправда, глобальні кінцеві запаси зернової культури можуть зменшитися на 2,1 млн тонн до 267,2 млн тонн.
Нагадаємо, у вересні Департамент сільського господарства США (USDA) прознозував, що Україна збільшить виробництво пшениці та кукурудзи у 2022/23 маркетинговому році.