Американские аналитики прогнозируют для Украины рост экспорта кукурузы

Департамент сельского хозяйства США (USDA) в марте обновил мировой прогноз баланса основных сельскохозяйственных культур на 2022/23 маркетинговый год.

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Об этом со ссылкой на USDA сообщает Украинский клуб аграрного бизнеса (УКАБ).

Согласно обновленным прогнозам USDA, в 2022/23 маркетинговом году показатели Украины по экспорту кукурузы увеличатся на 1 млн тонн до 23,5 млн тонн.

Дело в том, что в новом отчете эксперты USDA прогнозируют снижение мирового урожая кукурузы с 1 151,3 млн тонн до 1 147,5 млн тонн. В частности, из-за жары и засухи рекордное сокращение прогнозируют для Аргентины - на 7 млн тонн, до 40 млн. тонн.

Сокращение частично компенсируется за счет увеличения экспорта кукурузы из Украины, Индии и Парагвая.

USDA обновил мировой прогноз баланса основных сельскохозяйственных культур на 2022/23 МГ. Инфографика: УКАБ

В то же время, эксперты USDA прогнозируют рост глобальных мировых запасов кукурузы на 1,2 млн тонн до 296,5 млн. тонн.

Что касается пшеницы, то глобальные прогнозы на 2022/23 маркетинговый год этого месяца предполагают увеличение производства, торговли, потребления и более низкие конечные запасы культуры. Прогноз мирового производства вырос на 5,1 млн тонн до 788,9 млн тонн.

В частности, увеличение объемов производства пшеницы произойдет за счет Казахстана, Австралии и Индии. Урожай пшеницы в Украине остается на уровне предварительного прогноза. Так же, как и показатель ее экспорта.

Правда, глобальные конечные запасы зерновой культуры могут уменьшиться на 2,1 млн тонн до 267,2 млн тонн.

Напомним, в сентябре Департамент сельского хозяйства США (USDA) прознозировал, что Украина увеличит производство пшеницы и кукурузы в 2022/23 маркетинговом году.