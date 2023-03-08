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Агро
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ООН и Россия обсудят продление зернового соглашения на следующей неделе

Зерно, пшеница, зерновое соглашение
Зерно. Фото: Emagneto / Pixabay

Главный представитель ООН по торговле Ребека Гринспан на следующей неделе встретится с представителями РФ, чтобы обсудить продление зернового соглашения. Об этом пишет The Guardian.

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Отмечается, что встреча Гринспан с представителями Кремля состоится в Женеве.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время визита в Киев 8 марта заявил о важности возобновления соглашения, ведь Украина традиционно является одним из крупнейших мировых экспортеров зерна.

«Это следующий шаг, и мы увидим, нужно ли что-то большее, чем это», – сказал заместитель пресс-секретаря ООН Фархан Хак.

Напомним, что зерновое соглашение, направленное на обеспечение безопасного прохода судов из нескольких украинских портов для экспорта продовольствия, было подписано 21 июля 2022 года. 19 ноября соглашение было продлено на 120-дневный срок. Срок его действия истекает 18 марта 2023 года.

Власти Украины ведут переговоры о продлении соглашения с партнерами – ООН и Турцией. Также украинская сторона обратилась с просьбой об увеличении количества инспекций и включении в инициативу порта Николаева.