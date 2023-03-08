ООН і Росія обговорять продовження зернової угоди наступного тижня

Головна представниця ООН з питань торгівлі Ребека Грінспан наступного тижня зустрінеться з представниками РФ, щоб обговорити продовження зернової угоди. Про це пише The Guardian.

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Зазначається, що зустріч Грінспан із представниками Кремля відбудеться в Женеві.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш під час візиту в Київ 8 березня заявив про важливість поновлення угоди, адже Україна традиційно є одним із найбільших світових експортерів зерна.

«Це наступний крок, і ми побачимо, чи потрібно щось більше, ніж це», – сказав заступник речника ООН Фархан Хак.

Нагадаємо, що зернова угода, яка має на меті забезпечення безпечного проходу суден з кількох українських портів для експорту продовольства, була підписана 21 липня 2022 року. 19 листопада угоду було подовжено на 120-денний термін. Термін її дії закінчується 18 березня 2023.

Влада України веде перемовини про продовження угоди з партнерами – ООН та Туреччиною. Також українська сторона звернулася з проханням щодо збільшення кількості інспекцій та включення до ініціативи порту Миколаєва.