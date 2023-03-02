У США закликали Росію продовжити "зернову угоду"

Сполучені Штати переконані, що “зернову угоду” щодо експорту української сільгосппродукції необхідно продовжити та розширити.

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Про це заявив керівник прес-служби Держдепартаменту США Нед Прайс.

За його словами, продовження "зернової угоди", дія якої закінчується 18 березня є пріоритетом США і держсекретар Ентоні Блінкен говоритиме про неї на саміті G20

"Ми продовжуємо закликати Росію зробити те, що просто правильно: погодитися на продовження і зрештою розширити Чорноморську зернову ініціативу, щоб люди в усьому світі могли продовжувати отримувати необхідну їм їжу", - зазначив Прайс.

Він додав, що "зернова угода" допомогла знизити ціни на продовольство і нагодувати світ.

У США також вважають, що країнам G20 необхідно добиватися від Росії збереження та розширення зернових угод. У Держдепі також переконані, що зернова угода сприяє зміцненню глобальної продовольчої безпеки та буквально рятує життя вразливим групам населення у всьому світі, а також знижує ціни на продукти харчування для всіх.

"Дуже важливо, щоб країни G20 висловилися на підтримку і за розширення чорноморської зернової ініціативи. G20 має притягнути Росію до відповідальності за її нездатність відреагувати на зусилля ООН з відкриття морських шляхів для доставок зерна", - додав Прайс.

Він також зазначив, що Блінкен обговорив Чорноморську зернову ініціативу з Генсеком ООН Антоніу Гутеррешем і турецькими урядовцями.

Зазначимо, "зернова угода" була підписана 21 липня 2022 року, а 19 листопада угода була подовжена на 120-денний термін.

Наразі на всіх рівнях влада веде перемовини з партнерами – ООН та Туреччиною. Українська сторона звернулася з проханням щодо продовження угоди, збільшення кількості інспекцій, включення до ініціативи порту Миколаєва.

Основною метою даної угоди було забезпечення безпечного проходу суден з трьох українських портів на Чорному морі (Одеси, Чорноморська та Південного) для зменшення дефіциту на світовому ринку зерна. Нещодавно обсяги експорту зерна через порти Великої Одеси почали зменшуватися.