У Мінагрополітики уточнили, коли можна очікувати рішення щодо продовження "зернової угоди"

Україна очікує, що ближче до дати завершення терміну попередньої пролонгації "зернової угоди", до 18 березня 2023 року, можна буде очікувати рішення щодо ймовірності повторного продовження дії домовленостей.

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Про це 1 березня повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Наразі на всіх рівнях влада веде перемовини з партнерами – ООН та Туреччиною. Українська сторона звернулася з проханням щодо продовження угоди, збільшення кількості інспекцій, включення до ініціативи порту Миколаєва.

У відомстві зауважують, що труднощі пов'язані з "зерновою ініціативою" залишають невирішеними. Зокрема, через суттєве сповільнення інспекцій JCC у Босфорі зберігається велика черга суден, що прямують до України в рамках "зернової угоди". Найбільшу чергу сформували судна, що прямують під завантаження до порту Чорноморськ.

З цього питання Мінагрополітики отримало від УЗА та АСС пропозиції щодо порядку формування черги для проходження інспекції JCC у Босфорі, забезпечення планування роботи портів та операторів, прозорості та публічності процесу. Деталі ініціатив в міністерстві не уточнили.

Зазначимо, "зернова угода" була підписана 21 липня 2022 року, а 19 листопада угода була подовжена на 120-денний термін.

Основною метою даної угоди було забезпечення безпечного проходу суден з трьох українських портів на Чорному морі (Одеси, Чорноморська та Південного) для зменшення дефіциту на світовому ринку зерна. Нещодавно обсяги експорту зерна через порти Великої Одеси почали зменшуватися.