В Минагрополитики уточнили, когда можно ожидать решения о продлении "зернового соглашения"

Украина ожидает, что ближе к дате истечения срока предварительной пролонгации "зернового соглашения", к 18 марта 2023 года, можно будет ожидать решения о вероятности повторного продления действия договоренностей.

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Об этом 1 марта сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

В настоящее время на всех уровнях власти ведут переговоры с партнерами – ООН и Турцией. Украинская сторона обратилась с просьбой о продлении соглашения, увеличении количества инспекций, включении в инициативу порта Николаева.

В ведомстве отмечают, что трудности, связанные с "зерновой инициативой", оставляют нерешенными. В частности, из-за существенного замедления инспекций JCC в Босфоре сохраняется большая очередь судов, направляющихся в Украину в рамках "зернового соглашения". Наибольшую очередь сформировали суда, следующие под загрузку в порт Черноморск.

По этому вопросу Минагрополитики получило от УЗА и АСС предложения о порядке формирования очереди для прохождения инспекции JCC в Босфоре, обеспечения планирования работы портов и операторов, прозрачности и публичности процесса. Детали инициатив в министерстве не уточнили.

Отметим, "зерновое соглашение" было подписано 22 июля 2022, а 17 ноября соглашение было продлено на 120-дневный срок.

Основной целью данного соглашения являлось обеспечение безопасного прохода судов из трех украинских портов на Черном море (Одессы, Черноморска и Южного) для уменьшения дефицита на мировом рынке зерна. Недавно объемы экспорта зерна через порты Большой Одессы начали уменьшаться.