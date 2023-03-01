ФАО надасть українським фермерам насіннєвий матеріал: як і хто може отримати

Державний аграрний реєстр до 10 березня приймає заявки від сільгоспвиробників на отримання насіння ярих культур (пшениця, ячмінь, горох) від Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО).

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Про це повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Насіннєвий матеріал фермери можуть отримати у межах програми реагування Організації для України у 2023 році у прифронтових областях: Сумській, Чернігівській, Донецькій, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській та Одеській. Щоб отримати допомогу, необхідно подати заявку через Державний аграрний реєстр (ДАР).

Один фермер може отримати 2 тис кг насіння ярих культур, що дозволить засіяти 10 гектарів землі. Зауважимо, що отримати можна насіння однієї з трьох ярих культур на вибір: пшениці, ячміню або гороху.

Програма розрахована на допомогу 3 тис фермерів та орієнтована на юридичних осіб (фермерські господарства та товариства з обмеженою відповідальністю) та фізичних осіб-підприємців, які мають зареєстровані сільськогосподарські угіддя площею від 10 до 500 гектарів.

"У програмі можуть брати участь лише ті заявники, які зареєстровані та ведуть свою діяльність у вищезазначених, постраждалих від війни областях", — підкреслили у Мінагрополітики.

Нагадаємо, попри ракетні обстріли та повітряні тривоги, в Україні першими аграрії Одещини розпочали посівну-2023. В області прогнозується посіяти 726,5 тис га.

Це вже друга посівна, яку українські аграрії проводитимуть в надскладних умовах війни, щоб тримати аграрний фронт для забезпечення продовольчої безпеки України та світу.

За інформацією Мінагрополітики, в 2023 році українські аграрії не можуть використовувати приблизно 25% посівних площ через бойові дії або тимчасову окупацію територій України.