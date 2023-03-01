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Агро
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ФАО надасть українським фермерам насіннєвий матеріал: як і хто може отримати

Посівна-2023, насіннєвий матеріал, ФАО
Фермери з прифронтових регіонів отримають допомогу для посівної від ФАО. Фото: пресслужба департаменту агропромислового розвитку Сумської області

Державний аграрний реєстр до 10 березня приймає заявки від сільгоспвиробників на отримання насіння ярих культур (пшениця, ячмінь, горох) від Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО).

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Про це повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Насіннєвий матеріал фермери можуть отримати у межах програми реагування Організації для України у 2023 році у прифронтових областях: Сумській, Чернігівській, Донецькій, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській та Одеській. Щоб отримати допомогу, необхідно подати заявку через Державний аграрний реєстр (ДАР).

Один фермер може отримати 2 тис кг насіння ярих культур, що дозволить засіяти 10 гектарів землі. Зауважимо, що отримати можна насіння однієї з трьох ярих культур на вибір: пшениці, ячміню або гороху.

Програма розрахована на допомогу 3 тис фермерів та орієнтована на юридичних осіб (фермерські господарства та товариства з обмеженою відповідальністю) та фізичних осіб-підприємців, які мають зареєстровані сільськогосподарські угіддя площею від 10 до 500 гектарів.

"У програмі можуть брати участь лише ті заявники, які зареєстровані та ведуть свою діяльність у вищезазначених, постраждалих від війни областях", — підкреслили у Мінагрополітики.

Нагадаємо, попри ракетні обстріли та повітряні тривоги, в Україні першими аграрії Одещини розпочали посівну-2023. В області прогнозується посіяти 726,5 тис га.

Це вже друга посівна, яку українські аграрії проводитимуть в надскладних умовах війни, щоб тримати аграрний фронт для забезпечення продовольчої безпеки України та світу.

За інформацією Мінагрополітики, в 2023 році українські аграрії не можуть використовувати приблизно 25% посівних площ через бойові дії або тимчасову окупацію територій України.

Автор:
Віта Молодан