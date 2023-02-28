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Аграрії Одещини розпочали посівну-2023: за перший день посіяно 120 гектарів гороху
Попри ракетні обстріли та повітряні тривоги, аграрії Одещини розпочали посівну-2023. В області прогнозується посіяти 726,5 тис га.
Про це повідомили у Комітеті з питань аграрної та земельної політики.
Так, за перший день посіяно 120 гектарів гороху в Ізмаїльському районі. За інформацією Департаменту аграрної політики, продовольства та земельних відносин Одеської ОВА, в області прогнозується посіяти 726,5 тис га.
У користуванні аграріїв Одещини перебувають 2,6 млн га сільськогосподарських угідь, з яких 2,1 млн орних земель.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Виробництвом аграрної продукції займаються понад 6 500 підприємств та близько 230 тис особистих підсобних господарств.
Зазначається, що це вже друга посівна, яку українські аграрії проводитимуть в надскладних умовах війни, щоб тримати аграрний фронт для забезпечення продовольчої безпеки України та світу.
Нагадаємо, що у Мінагро назвали регіони, де найбільше заміновано сільськогосподарських земель.