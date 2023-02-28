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Агро
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Аграрії Одещини розпочали посівну-2023: за перший день посіяно 120 гектарів гороху

Аграрії Одещини розпочали посівну-2023. Фото: depositphotos
Аграрії Одещини розпочали посівну-2023. Фото: depositphotos

Попри ракетні обстріли та повітряні тривоги, аграрії Одещини розпочали посівну-2023. В області прогнозується посіяти 726,5 тис га.

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Про це повідомили у Комітеті з питань аграрної та земельної політики.

Так, за перший день посіяно 120 гектарів гороху в Ізмаїльському районі. За інформацією Департаменту аграрної політики, продовольства та земельних відносин Одеської ОВА, в області прогнозується посіяти 726,5 тис га.

У користуванні аграріїв Одещини перебувають 2,6 млн га сільськогосподарських угідь, з яких 2,1 млн орних земель. 

Виробництвом аграрної продукції займаються понад 6 500 підприємств та близько 230 тис особистих підсобних господарств.

Зазначається, що це вже друга посівна, яку українські аграрії проводитимуть в надскладних умовах війни, щоб тримати аграрний фронт для забезпечення продовольчої безпеки України та світу.

Нагадаємо, що у Мінагро назвали регіони, де найбільше заміновано сільськогосподарських земель.