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Аграрии в Одесской области начали посевную-2023: за первый день посеяно 120 гектаров гороха
Несмотря на ракетные обстрелы и воздушные тревоги, аграрии Одесской области начали посевную-2023. В области планируется посеять 726,5 тыс га.
Об этом сообщили в Комитет по вопросам аграрной и земельной политики.
Так, за первый день посеяны 120 гектаров гороха в Измаильском районе. По информации Департамента аграрной политики, продовольствия и земельных отношений Одесской ОВА, в области планируется посеять 726,5 тыс га.
В пользовании аграриев в Одесской области находятся 2,6 млн га сельскохозяйственных угодий, из которых 2,1 млн пахотных земель.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Производством аграрной продукции занимаются более 6 500 предприятий и около 230 тыс личных подсобных хозяйств.
Отмечается, что это уже вторая посевная, которую украинские аграрии будут проводить в сверхсложных условиях войны, чтобы держать аграрный фронт для обеспечения продовольственной безопасности Украины и мира.
Напомним, что в Минагро назвали регионы, где больше всего заминированы сельскохозяйственные земли.