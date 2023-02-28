Аграрии в Одесской области начали посевную-2023: за первый день посеяно 120 гектаров гороха

Несмотря на ракетные обстрелы и воздушные тревоги, аграрии Одесской области начали посевную-2023. В области планируется посеять 726,5 тыс га.

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Об этом сообщили в Комитет по вопросам аграрной и земельной политики.

Так, за первый день посеяны 120 гектаров гороха в Измаильском районе. По информации Департамента аграрной политики, продовольствия и земельных отношений Одесской ОВА, в области планируется посеять 726,5 тыс га.

В пользовании аграриев в Одесской области находятся 2,6 млн га сельскохозяйственных угодий, из которых 2,1 млн пахотных земель.

Производством аграрной продукции занимаются более 6 500 предприятий и около 230 тыс личных подсобных хозяйств.

Отмечается, что это уже вторая посевная, которую украинские аграрии будут проводить в сверхсложных условиях войны, чтобы держать аграрный фронт для обеспечения продовольственной безопасности Украины и мира.

Напомним, что в Минагро назвали регионы, где больше всего заминированы сельскохозяйственные земли.