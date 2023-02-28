У Мінагро назвали регіони, де найбільше заміновано сільськогосподарських земель

Аграрії готуються навесні засіяти ті площі, які не вдалося реалізувати за озимими культурами, зокрема через несприятливі погодні умови.

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За словами першого заступника Міністра аграрної політики та продовольства України Тараса Висоцького, найскладніша ситуація у Харківській та Херсонській областях, де заміновано понад 1 млн га території.

"Їх можна поділити на два типи. Перший – там, де була лінія фронту, це 80%-90% замінованих площ. Другий – у тилу, там менший відсоток. Щодо останніх, є план все-таки встигнути засіяти. А ті 200 -300 тисяч га, які були на лінії зіткнення, на жаль, цього року ще не вдасться ввести в обіг", – наголосив Тарас Висоцький.

Висоцький додав, що спостерігається зниження міжнародних цін на мінеральні добрива.

"Це той фактор, який також допоможе нам навесні надолужити площі, які не були засіяні восени. Ми повинні вийти як мінімум на площі, які були посіяні у 2022 році", - сказав Тарас Висоцький.

Нагадаємо, що ФАО закупить насіннєву картоплю для постраждалих від війни регіонів.