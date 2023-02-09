Продорганізація ООН починає грантову програму для агровиробників Західної України: хто може претендувати

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) оголошує про початок програми грантової підтримки мікро- та малим українським сільськогосподарським виробникам, кооперативам та асоціаціям виробників географічних зазначень.

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Як ідеться у повідомленні представництва в Україні Європейського союзу, що здійснює фінансування проєекту, прийом заявок відбувається через Державний аграрний реєстр до 10 березня.

До участі у програмі запрошуються аграрії з чотирьох областей Західної України, зокрема, сільгоспвиробники зі Львівщини зі сфер ягідництва, овочівництва та аквакультури.

Також запрошуються виробники з Закарпаття, Івано-Франківської та частини Чернівецької області, що виробляють гуцульську овечу бриндзю та гуцульську коров'ячу бриндзю, а також виробники закарпатського меду та закарпатського вина.

На основі отриманих заявок ФАО надасть виробникам інвестиційні кошти у розмірі до 370 тисяч гривень (10 тисяч доларів) для малих фермерських господарств та до 925 тисяч гривень (25 тисяч доларів) для малих та середніх підприємств, сільськогосподарських кооперативів та об'єднань виробників продуктів-географічних зазначень.

Гранти надаватимуться в гривні за переважаючим чинним обмінним курсом, а отримувачі допомоги повинні будуть зробити відповідний внесок ‒ у натуральній або фінансовій формі ‒ у розмірі не менше 10% від вартості запропонованої інвестиції.

Потенційних заявників також запрошують на ознайомчий вебінар, присвячений запуску програми, 10 лютого о 15:00-16:00. На ньому експерти ФАО також представлять покрокові інструкції щодо подання заявок через ДАР. ФАО також має "гарячу" лінію за номерами +38 099 090 7582, +38 068 318 0943, email: [email protected]