Кабмін домовився з Продовольчою організацією ООН про створення її офісу в Україні

Кабінет міністрів 4 листопада підписав із Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН (FAO) анонсовану угоду про створення в Україні її проєктного офісу та надання організацією допомоги.

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Як повідомляє Міністерство економіки, з української сторони документ за дорученням уряду підписала очільниця відомства Юлія Свириденко, а від ФАО - заступник генерального директора Лоран Тома.

Свириденко від імені українського народу та виробників подякувала за допомогу, яку надала та продовжує надавати ФАО з початку широкомасштабного вторгнення Росії. Зокрема, вона нагадала, що завдяки реалізації ФАО в Україні Плану швидкого реагування відновлюються виробничі та експортні потужності української агросфери.

Зазначається, що посилення співпраці з ФАО сьогодні важливе й з огляду на необхідність пролонгування "зернової ініціативи", терміни якої спливають 19 листопада. Як вказала міністр, Україна сподівається на підтримку організації з цього питання, адже це надзвичайно актуально як для України, так і для країн, де є проблеми з продовольчою безпекою.

ФАО спільно з українським урядом України реалізують стратегію щодо підтримки зберігання зерна, метою якої є постачання українським аграріям рукавів для зберігання зерна, обладнання для навантаження та розвантаження, модульних зерносховищ, а також підтримка на високому рівні експортного потенціалу України. Загалом у межах стратегії передбачається забезпечити зберігання щонайменше 4,07 мільйона тонн зерна (25% від загальнонаціональної потреби).

Окрім цього, ФАО передає фермерам 5 тисяч тонн насіння для забезпечення врожаю у 2023 році, а з початку широкомасштабного вторгнення надала десяткам тисяч українських виробників екстрену сільськогосподарську допомогу у вигляді насіннєвого матеріалу та підтримує сільські домогосподарства багатоцільовою грошовою допомогою і ваучерами на придбання сільськогосподарських засобів виробництва та інструментів.

У цілому ж на здійснення Плану швидкого реагування в Україні та стратегії підтримки зберігання зерна Продорганізація ООН планує залучити 180,4 мільйона доларів.

Продовольча та сільськогосподарська організація є спеціалізованою установою ООН, метою якої є забезпечення продовольчої безпеки у світі, підвищення рівня харчування та стандартів життя у країнах-членах. Членами ФАО є 194 країни та ЄС. З Україною організація співпрацює з 2003 року, надаючи екстрену агропродовольчу допомогу та реалізуючи програми розвитку.