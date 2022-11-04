Кабмин договорился с Продовольственной организацией ООН о создании ее офиса в Украине

Кабинет министров 4 ноября подписал с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (FAO) анонсированное соглашение о создании в Украине ее проектного офиса и оказании организацией помощи.

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Как сообщает Министерство экономики, с украинской стороны документ по поручению правительства подписала глава ведомства Юлия Свириденко, а от ФАО – заместитель генерального директора Лоран Тома.

Свириденко от имени украинского народа и производителей поблагодарила за помощь, которую предоставила и продолжает оказывать ФАО с начала широкомасштабного вторжения России. В частности она напомнила, что благодаря реализации ФАО в Украине Плана быстрого реагирования возобновляются производственные и экспортные мощности украинской агросферы.

Отмечается, что усиление сотрудничества с ФАО сегодня важно и учитывая необходимость пролонгирования "зерновой инициативы", сроки которой истекают 19 ноября. Как указала министр, Украина надеется на поддержку организации по этому вопросу, поскольку это очень актуально как для Украины, так и для стран, где есть проблемы с продовольственной безопасностью.

ФАО совместно с украинским правительством Украины реализуют стратегию поддержки хранения зерна, целью которой является поставка украинским аграриям рукавов для хранения зерна, оборудования для погрузки и разгрузки, модульных зернохранилищ, а также поддержка на высоком уровне экспортного потенциала Украины. В рамках стратегии предполагается обеспечить хранение не менее 4,07 миллиона тонн зерна (25% от общенациональной потребности).

Кроме того, ФАО передает фермерам 5 тысяч тонн семян для обеспечения урожая в 2023 году, а с начала широкомасштабного вторжения предоставила десяткам тысяч украинских производителей экстренную сельскохозяйственную помощь в виде семенного материала и поддерживает сельские домохозяйства многоцелевой денежной помощью и ваучерами на приобретение сельскохозяйственных средств.

В целом же на проведение Плана быстрого реагирования в Украине и стратегии поддержки хранения зерна Продорганизация ООН планирует привлечь 180,4 миллиона долларов.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация является специализированным учреждением ООН, целью которого является обеспечение продовольственной безопасности в мире, повышение уровня питания и стандартов жизни в странах-членах. Членами ФАО являются 194 страны и ЕС. С Украиной организация сотрудничает с 2003 года, оказывая экстренную агропродовольственную помощь и реализуя программы развития.