Кабмин согласовал создание в Украине офиса Продовольственной организации ООН

Кабинет министров на заседании 27 сентября согласовал подписание соглашения с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) о создании в Украине проектного офиса и оказании ему технической и гуманитарной помощи. Как сообщает Министерство экономики, подписать соглашение уполномочено его руководительницу Юлию Свириденко.

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"Украина давно и плодотворно сотрудничает с ФАО – организацией, миссией которой является борьба с голодом по всему миру. Однако из-за войны, развязанной Россией, помощь нужна уже нам. ФАО предоставляет ее, в частности, реализуя совместно с правительствами стран-партнеров программы поддержки украинских аграриев", - отметила она.

По словам вице-премьера, создание в Украине офиса ФАО позволит поднять сотрудничество с ней на более высокий уровень, в частности, в вопросе программ поддержки сельхозпроизводителей и оказании гуманитарной помощи украинцам, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.

"Ожидаем более тесной координации в вопросах зернового экспорта. Украина и дальше будет помогать странам, где остро стоит вопрос продовольствия. В перспективе сотрудничество будет способствовать росту украинского экспорта и достижению нашей цели - созданию экспортоориентированной экономики с высокой добавленной стоимостью", - добавила Свириденко.

В Минэкономики напоминают, что с началом широкомасштабного вторжения РФ Продорганизация ООН обновила План быстрого реагирования в Украине с целью помощи мелким украинским фермерам и средним производителям.

По состоянию на середину августа на средства, выделенные странами и неправительственными организациями, ФАО предоставила экстренную сельскохозяйственную помощь (семенной материал, многоцелевую денежную помощь) 80 тысячам человек в 13 областях Украины.

При финансовой поддержке, в частности, Японии, Канады и Minderoo Foundation, ФАО совместно с украинским правительством реализует стратегию поддержки хранения зерна, целью которой является помощь фермерам временными средствами для хранения урожая и поддержка на высоком уровне экспортного потенциала Украины. Стратегия предусматривает поставки украинским аграриям рукавов для хранения зерна, оборудования для погрузки и разгрузки, а также модульных зернохранилищ.

В целом на реализацию Плана быстрого реагирования в Украине и Стратегии по поддержке хранения зерна ФАО планирует привлечь 180,4 миллиона долларов.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация является специализированным учреждением ООН, целью которого является обеспечение продовольственной безопасности в мире, повышение уровня питания и стандартов жизни в странах-членах. Членами ФАО являются 194 страны и ЕС. С Украиной организация сотрудничает с 2003 года, оказывая экстренную агропродовольственную помощь и реализуя программы развития.

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