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Кабмин установил размеры госпомощи на обработку угодий и содержание коров: сколько получат аграрии
Кабинет министров утвердил порядок использования средств финансовой помощи малым агропроизводителям, наиболее пострадавшим от военной агрессии России и нуждающихся в поддержке за понесенные расходы на полевые работы, содержание коров, приобретение материалов для ведения хозяйственной деятельности, горюче-смазочных материалов, средств защиты растений, кормов и другие производственные издержки.
Как сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия, общая сумма программы составляет 1,5 миллиарда гривен. Проект финансируется из бюджетной поддержки Европейского союза.
Им смогут воспользоваться агропроизводители, возделывающие от 1 до 120 га сельскохозяйственных угодий или содержащие от 3 до 100 коров. Безвозвратная помощь будет выплачиваться в размере 3100 гривен на гектар сельскохозяйственных угодий, но не более 372 тысяч гривен.
Также установлены выплаты в 5300 гривен за выращенную дойную корову, но не более 530 тысяч гривен в целом. Получатель бюджетных средств может воспользоваться одним из определенных направлений только один раз.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Кроме того, процедура подачи заявок на получение помощи существенно упрощена, поскольку поддержка будет предоставляться фермерским хозяйствам и другим производителям сельскохозяйственной продукции, зарегистрированным в Государственном аграрном реестре, через Украинский государственный фонд поддержки фермерских хозяйств. Подать заявку можно будет с 1 сентября.
Напомним, что ДАР был запущен 12 августа: это онлайн-платформа для прямого взаимодействия государства и агропроизводителей и учета госпомощи сельхозпроизводителям. Как сообщил на заседании правительства премьер-министр Денис Шмигаль, что за первые три дня работы в реестре зарегистрировалось уже 1,5 тысячи фермеров.
"Государственный аграрный реестр - это "Дія" для аграриев. Платформа, где представлено прозрачное и понятное распределение всех видов поддержки для украинских фермеров. Агропроизводители, зарегистрированные в реестре, смогут подать заявку на получение государственных субсидий, целевых, субсидированных кредитных программ, а также ссуд и технической помощи от ЕС и других международных доноров", – отметил он.
Источник фото: ua.depositphotos.com