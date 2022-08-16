Кабмин установил размеры госпомощи на обработку угодий и содержание коров: сколько получат аграрии

Кабинет министров утвердил порядок использования средств финансовой помощи малым агропроизводителям, наиболее пострадавшим от военной агрессии России и нуждающихся в поддержке за понесенные расходы на полевые работы, содержание коров, приобретение материалов для ведения хозяйственной деятельности, горюче-смазочных материалов, средств защиты растений, кормов и другие производственные издержки.

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Как сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия, общая сумма программы составляет 1,5 миллиарда гривен. Проект финансируется из бюджетной поддержки Европейского союза.

Им смогут воспользоваться агропроизводители, возделывающие от 1 до 120 га сельскохозяйственных угодий или содержащие от 3 до 100 коров. Безвозвратная помощь будет выплачиваться в размере 3100 гривен на гектар сельскохозяйственных угодий, но не более 372 тысяч гривен.

Также установлены выплаты в 5300 гривен за выращенную дойную корову, но не более 530 тысяч гривен в целом. Получатель бюджетных средств может воспользоваться одним из определенных направлений только один раз.

Кроме того, процедура подачи заявок на получение помощи существенно упрощена, поскольку поддержка будет предоставляться фермерским хозяйствам и другим производителям сельскохозяйственной продукции, зарегистрированным в Государственном аграрном реестре, через Украинский государственный фонд поддержки фермерских хозяйств. Подать заявку можно будет с 1 сентября.

Напомним, что ДАР был запущен 12 августа: это онлайн-платформа для прямого взаимодействия государства и агропроизводителей и учета госпомощи сельхозпроизводителям. Как сообщил на заседании правительства премьер-министр Денис Шмигаль, что за первые три дня работы в реестре зарегистрировалось уже 1,5 тысячи фермеров.

"Государственный аграрный реестр - это "Дія" для аграриев. Платформа, где представлено прозрачное и понятное распределение всех видов поддержки для украинских фермеров. Агропроизводители, зарегистрированные в реестре, смогут подать заявку на получение государственных субсидий, целевых, субсидированных кредитных программ, а также ссуд и технической помощи от ЕС и других международных доноров", – отметил он.

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