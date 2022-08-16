Кабмін встановив розміри держдопомоги на обробку угідь та утримання корів: скільки отримають аграрії

Кабінет міністрів затвердив порядок використання коштів фінансової допомоги малим агровиробникам, які найбільше постраждали від військової агресії Росії та потребують підтримки за понесені витрати на польові роботи, утримання корів, придбання матеріалів для ведення господарської діяльності, паливно-мастильних матеріалів, засобів захисту рослин, кормів та інші виробничі витрати.

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Як повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства, загальна сума програми складає 1,5 мільярда гривень. Проект фінансується за рахунок бюджетної підтримки Європейського союзу.

Ним зможуть скористатися агровиробники, які обробляють від 1 до 120 га сільськогосподарських угідь або які утримують від 3 до 100 корів. Безповоротна допомога буде виплачуватися в розмірі 3100 гривень на один гектар сільськогосподарських угідь, але не більше 372 тисяч гривень.

Також встановлено виплати у 5300 гривень за вирощену дійну корову, але не більше 530 тисяч гривень загалом. Отримувач бюджетних коштів може скористатися одним із визначених напрямів лише один раз.

Окрім того, процедуру подачі заявок на отримання допомоги суттєво спрощено, оскільки підтримка надаватиметься фермерським господарствам та іншим виробникам сільськогосподарської продукції, зареєстрованим у Державному аграрному реєстрі, через Український державний фонд підтримки фермерських господарств. Подати заявку можна буде з 1 вересня.

Нагадаємо, що ДАР було запущно 12 серпня: це онлайн-платформа для прямої взаємодії держави та агровиробників та обліку держдопомоги сільгоспвиробникам. Як повідомив на засіданні уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль, що за перші три дні роботи в реєстрі зареєструвалося вже 1,5 тисячі фермерів.

"Державний аграрний реєстр — це "Дія" для аграріїв. Платформа, де представлено прозорий та зрозумілий розподіл усіх видів підтримки для українських фермерів. Агровиробники, зареєстровані в реєстрі, зможуть подати заявку на отримання державних субсидій, цільових, субсидованих кредитних програм, а також позик і технічної допомоги від ЄС та інших міжнародних донорів", - зазначив він.

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