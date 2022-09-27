Кабмін погодив створення в Україні офісу Продовольчої організації ООН

Кабінет міністрів на засіданні 27 вересня погодив підписання угоди з Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН (ФАО) про створення в Україні проєктного офісу та надання їй технічної та гуманітарної допомоги. Як повідомляє Міністерство економіки, підписати угоду уповноважено його керівницю Юлію Свириденко.

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"Україна давно та плідно співпрацює з ФАО – організацією, місією якої є боротьба з голодом по всьому світу. Однак через війну, розв’язану Росією, допомога потрібна вже нам. ФАО надає її, зокрема, реалізуючи спільно з урядами країн-партнерів програми підтримки українських аграріїв", - зазначила вона.

За словами віце-прем'єрки, створення в Україні офісу ФАО дозволить підняти співробітництво з нею на значно вищий рівень, зокрема у питанні програм підтримки сільгоспвиробників і надання гуманітарної допомоги українцям, що опинилися у складних життєвих обставинах.

"Очікуємо більш тісної координації в питаннях зернового експорту. Україна й надалі допомагатиме країнам, де гостро стоїть питання продовольства. У перспективі співробітництво сприятиме зростанню українського експорту та досягненню нашої мети – створенню експортоорієнтованої економіки з високою доданою вартістю", - додала Свириденко.

В Мінекономіки нагадують, що з початком широкомасштабного вторгнення РФ Продорганізація ООН оновила План швидкого реагування в Україні з метою допомоги дрібним українським фермерам та середнім виробникам.

Станом на середину серпня на кошти, виділені країнами та неурядовими організаціями, ФАО надала екстрену сільськогосподарську допомогу (насіннєвий матеріал, багатоцільову грошову допомогу) 80 тисячам осіб в 13 областях України

За фінансової підтримки, зокрема Японії, Канади та Minderoo Foundation, ФАО спільно з українським урядом реалізує стратегію підтримки зберігання зерна, метою якої є допомога фермерам тимчасовими засобами для зберігання врожаю та підтримка на високому рівні експортного потенціалу України. Стратегія передбачає постачання українським аграріям рукавів для зберігання зерна, обладнання для навантаження та розвантаження, а також модульних зерносховищ.

В цілому на здійснення Плану швидкого реагування в Україні та Стратегії щодо підтримки зберігання зерна ФАО планує залучити 180,4 мільйона доларів.

Продовольча та сільськогосподарська організація є спеціалізованою установою ООН, метою якої є забезпечення продовольчої безпеки у світі, підвищення рівня харчування та стандартів життя у країнах-членах. Членами ФАО є 194 країни та ЄС. З Україною організація співпрацює з 2003 року, надаючи екстрену агропродовольчу допомогу та реалізуючи програми розвитку.

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