Продорганизация ООН начинает грантовую программу для агропроизводителей Западной Украины: кто может претендовать

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) объявляет о начале программы грантовой поддержки микро и малым украинским сельскохозяйственным производителям, кооперативам и ассоциациям производителей географических указаний.

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Как говорится в сообщении представительства в Украине Европейского союза, осуществляющего финансирование проекта, прием заявок будет проходить через Государственный аграрный реестр до 10 марта.

К участию в программе приглашаются аграрии из четырех областей Западной Украины, в частности, сельхозпроизводители из Львовской области из сфер ягодничества, овощеводства и аквакультуры.

Также приглашаются производители из Закарпатья, Ивано-Франковской и части Черновицкой области, производящие гуцульскую овечью брынзу и гуцульскую коровью брынзу, а также производители закарпатского меда и закарпатского вина.

На основе полученных заявок ФАО предоставит производителям инвестиционные средства в размере до 370 тысяч гривен (10 тысяч долларов) для малых фермерских хозяйств и до 925 тысяч гривен (25 тысяч долларов) для малых и средних предприятий, сельскохозяйственных кооперативов и объединений производителей продуктов-географических указаний.

Гранты будут предоставляться в гривне по преобладающему действующему обменному курсу, а получатели помощи должны будут внести соответствующий взнос – в натуральной или финансовой форме – в размере не менее 10% от стоимости предложенной инвестиции.

Потенциальных заявителей также приглашают на ознакомительный вебинар, посвященный запуску программы, 10 февраля в 15:00-16:00. На нем эксперты ФАО также представят пошаговые инструкции по подаче заявок через ГАР. У ФАО также есть "горячая" линия по номерам +38 099 090 7582, +38 068 318 0943, email: [email protected]