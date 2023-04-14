Через окупацію, замінованість та брак фінансування посівні площі у 2023 році значно зменшаться

З кінця березня в Україні почалася активна посівна кампанія. Всі області, в яких є можливість здійснювати полові роботи розпачили їх. Виключенням є окуповані, заміновані та ті території , де ведуться бойові дії. Наразі вже засіяно понад 700 тис. га.

Про хід посівної розповів заступник голови ВАР Денис Марчук під час брифінгу в медіа-центрі “Укрінформ”:

За його словами, в цьому році посівна відбувається в дуже важких умовах, через брак необхідного фінансування. У 2023 році фінансові запаси в агровиробників закінчилися, і вони не отримали додаткового фінансування. Весь попередній сезон виробники торгували зерном у збиток або за цінами, що близькі до собівартості і через це є певні труднощі.

Марчук зазначив, що найбільше на цьогорічну посівну кампанію вплине окупація, замінованість та забруднення земель внаслідок бойових дій. Через це, українські аграрії не зможуть засіяти 7 млн га.

Наразі планується засіяти 19 млн га, що дасть змогу забезпечити продовольством як внутрішній ринок так і експорт. Щоб підвищити прибутковість, аграрії будуть збільшувати площі під олійними культурами – під соняшником буде не менш як 6 млн г. Також цьогоріч фермерів цікавлять є соя та ріпак.

Він наголосив, що прогнозувати майбутній врожай ще рано, оскільки на нього значно вплинуть показники внесення добрив.

У березні стало відомо, що найближчим часом Кабінет Міністрів відновить пільгове кредитування для аграріїв у межах державної програми "5-7-9". Держава надаватиме кредитні гарантії до 50% від суми позики.