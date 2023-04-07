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Агро
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У Мінагрополітики назвали область, де посіяли найбільше зернових

посівна
Весняна посівна в Україні набирає обертів. Фото: Depositphotos

Українські сільгоспвиробники на контрольованій Україною території станом на 7 квітня 2023 року вже посіяли 620,5 тис. га ярих зернових та зернобобових культур.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

У відомстві зазначають, що у лідерах аграрії Тернопільщини, які вже посіяли 112,1 тис. га зернових та зернобобових культур.

Загалом аграрії  посіяли вже 620,5 тис. га зернових та зернобобових культур,  з яких зокрема: 

  • ярої пшениці – 126,7 тис. га;   
  • ярого ячменю –  376,6 тис. га;  
  • гороху – 73.1 тис. га; 
  • вівса – 41,3 тис. га; 
  • проса – 0,2 тис. га.  

Крім того, до сівби цукрових буряків приступили аграрії Вінниччини, Волині, Рівненщини, Тернопільщини, Хмельниччини та Черкащини, посіяно – 25,6 тис. га, у лідерах - Вінниччина.

До сівби соняшника приступили аграрії Миколаївщини, Одещини, Тернопільщини, Хмельниччини та Буковини, посіяно – 21 тис. га.

Зазначимо, весняна посівна в Україні набирає обертів. До сівби ярих культур на контрольованій Україною території приступили всі області.

За прогнозами Мінагрополітики,  цьогоріч Україна зможе засіяти майже стільки ж площ, що й торік. Це дозволить виростити мінімум удвічі більше, ніж споживають українці, а також зберегти експортний потенціал агросектору на рівні попереднього року – понад $ 20 млрд.

Водночас, як прогнозують у відомстві,  аграрії збільшать посівні площі під олійними культурами і частково зменшать під зерновими і кукурудзою.

Міністерство аграрної політики та продовольства України планує до середини травня розчистити щонайменше 30-40% замінованих сільськогосподарських земель Миколаївської, Херсонської та Харківської областей.

Джерело фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Світлана Манько