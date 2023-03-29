Українські аграрії зменшать посівні площі під зерновими культурами, але збільшать під олійними, — Мінагрополітики

В Міністерстві аграрної політики прогнозують, що у 2023 році Україна отримає результати по валовому виробництву та по потенційній вартості майбутнього врожаю на рівні 2022 року. Водночас аграрії збільшать посівні площі під олійними культурами і частково зменшать під зерновими і кукурудзою.

Про це в ефірі марафону "Єдині новини" заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

Відомство прогнозує, що на 10-15% буде збільшено посівні площі під соняшник, сою і ріпак. У зв’язку з дорогою логістикою прогнозується скорочення посівних площ кукурудзи на 10-12%.

"Гарна новина – планується збільшення посівів цукрового буряку. Виробництво зернових культур зменшиться, бо восени посіяно менше озимої пшениці через несприятливі погодні фактори", — додав Висоцький.

Він також зауважив, що цього року аграрії зіштовхнулися з новими викликами на деокупованих територіях: скорочення посівних площ, заміновані поля, фінансові проблеми, обмеження ринків збуту і дорога логістика тощо.

Загалом через війну 24% сільськогосподарських земель цьогоріч не будуть засіяні. Це – майже 7 млн гектарів. За попередніми прогнозами, врожай зернових та зернобобових у 2023 році може скоротитися до 44,3 млн тонн проти 53,1 млн тонн у минулому.

Нагадаємо, до сівби ярих культур приступили вже аграрії 18 областей. Цьогоріч першими на поля вийшли аграрії на Одещині.