Посівна кампанія-2023: чи вистачить Україні продуктів

Цьогорічна посівна кампанія значно ускладнена бойовими діями на півдні і сході країни. Українські аграрії зіткнулися із зменшенням прощ територій придатних для обробки і сівби. Величезні площі території Україні є замінованими, а інші – знаходяться під окупацією.

Ситуацію ускладнює погана логістика, блокування росіянами зернового коридору, подорожчання витратних матеріалів, таких як насіння, добрива, пального, повідомляється в матеріалі "Економічної правди".

Через війну 24% сільськогосподарських земель цьогоріч не будуть засіяні. Це – майже 7 млн гектарів.

За оцінкою Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ), у звільнених областях заміновані близько 2 млн гектарів полів. У тимчасовій окупації – 6 млн гектарів, які теж потребуватимуть перевірки після звільнення.

В Міністерстві аграрної політики очікують, що цього року площі земель, на яких сіють зернові та зернобобові культури скоротяться на 1,4 млн гектарів – до 10,2 млн гектарів.

Через війну аграріям довелося змінювати географію сівби й на певних територіях вирощувати більше культур, які не є типовими для конкретного регіону.

Через російську окупацію торік Україна втратила врожай пшениці не менш як на 1 млрд дол, порахували у Мінагрополітики.

За попередніми прогнозами, врожай зернових та зернобобових у 2023 році може скоротитися до 44,3 млн тонн проти 53,1 млн тонн у минулому.

Зазначається, що фермери налаштовані рішуче і зірвати сівбу в Україні можуть лише погодні умови. Як пояснює аналітикиня УКАБ Світлана Литвин, хоча наразі в ґрунті є певна нестача вологи, проте вона не критична. Інших факторів, які потенційно можуть вплинути на майбутню врожайність немає.

Хоча врожай зернових цього річ планується менший, приводу для хвилювань все ж немає, оскільки Україна завжди вирощувала втричі більше продуктів, ніж сама потребувала. Також на споживання продуктів суттєво вплинуло зменшення кількості населення в Україні.

Весняна посівна в Україні набирає обертів. Наразі до сівби ярих культур приступили вже аграрії 18 областей. Цьогоріч першими в поля вийшли аграрії на Одещині, а згодом поступово до них почали приєднуватись господарства та фермери інших регіонів. Станом на 24 березня до сівби ярих культур приступили вже аграрії 18 областей.