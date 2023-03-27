Посевная кампания-2023: хватит ли Украине продуктов

Нынешняя посевная кампания значительно усложнена боевыми действиями на юге и востоке страны. Украинские аграрии столкнулись с уменьшением паломников территорий пригодных для обработки и сева. Огромные площади территории Украины заминированы, а другие находятся под оккупацией.

Ситуацию усложняет плохая логистика, блокировка россиянами зернового коридора, удорожание расходных материалов, таких как семена, удобрения, горючего, сообщается в материале "Экономической правды".

из-за войны 24% сельскохозяйственных земель в этом году не будут засеяны. Это – почти 7 млн гектаров.

По оценке Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ), в уволенных областях заминировано около 2 млн гектаров полей. Во временной оккупации – 6 млн гектаров, которые тоже будут нуждаться в проверке после увольнения.

В Министерстве аграрной политики ожидают, что в этом году площади земель, на которых сеют зерновые и зернобобовые культуры, сократятся на 1,4 млн гектаров - до 10,2 млн гектаров.

Из-за войны аграриям пришлось менять географию сева и на определенных территориях выращивать больше культур, которые не являются типичными для конкретного региона.

Из-за российской оккупации в прошлом году Украина потеряла урожай пшеницы не менее чем на 1 млрд долл., посчитали в Минагрополитики.

По предварительным прогнозам, урожай зерновых и зернобобовых в 2023 году может сократиться до 44,3 млн. тонн против 53,1 млн. тонн в прошлом.

Отмечается, что фермеры решительно настроены и сорвать сев в Украине могут только погодные условия. Как объясняет аналитика УКАБ Светлана Литвин, хотя сейчас в почве есть определенная нехватка влаги, однако она не критическая. Других факторов, которые могут повлиять на будущую урожайность нет.

Хотя урожай зерновых в этом году планируется меньше, повода для волнений все же нет, поскольку Украина всегда выращивала втрое больше продуктов, чем сама нуждалась. Также на потребление продуктов существенно повлияло уменьшение населения в Украине.

Весенняя посевная в Украине набирает обороты. В настоящее время к посеву яровых культур приступили уже аграрии 18 областей. В этом году первыми в поля вышли аграрии в Одесской области, а затем постепенно к ним начали присоединяться хозяйства и фермеры других регионов. По состоянию на 24 марта к севу яровых культур приступили уже аграрии 18 областей.