Посевную начали уже в 18 областях: сколько засеяли

Весенняя посевная в Украине набирает обороты. В настоящее время к севу яровых культур приступили уже аграрии 18 областей.

Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

Отмечается, что всеми категориями хозяйств посеяно 293 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, из которых:

яровой пшеницы – 76,1 тыс. га;

ярового ячменя – 168,1 тыс. га;

гороха – 35,3 тыс. га;

овса – 14,2 тыс. га.

Больше всего яровых зерновых и зернобобовых культур посеяли аграрии Тернопольщины - 67,6 тыс. га.

За прошедшую неделю всего посеяно 210 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, в лидерах аграрии Тернопольщины – 47,2 тыс. га.

К севу сахарной свеклы приступили аграрии Винницкой, Волынской, Ровенской, Хмельницкой и Черкасской.

Кроме того, аграрии Одесской области начали сеять подсолнечник.

По предварительным данным структурных подразделений областных государственных администраций, ожидаемая посевная площадь всех категорий хозяйств на подконтрольной территории Украины под урожай 2023 года должна составить 21,8 млн га, что на 6,8 млн га меньше показателя 2021 года (28,6 млн га). .

Ранее в Минагрополитики сообщали, что украинские аграрии не могут использовать примерно 25% посевных площадей из-за боевых действий или временной оккупации территорий Украины.

В ведомстве прогнозируют, что общий валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сезоне 2023 может составить 44,3 млн т против предыдущего показателя в 53,1 млн т.