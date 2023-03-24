Посівну розпочали вже у 18 областях: скільки засіяли

Весняна посівна в Україні набирає обертів. Наразі до сівби ярих культур приступили вже аграрії 18 областей.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Зазначається, що, всіма категоріями господарств посіяно 293 тис. га зернових та зернобобових культур, з яких:

ярої пшениці – 76,1 тис. га;

ярого ячменю – 168,1 тис. га;

гороху – 35,3 тис. га;

вівса – 14,2 тис. га.

Найбільше ярих зернових та зернобобових культур наразі посіяли аграрії Тернопільщини – 67,6 тис. га.

За минулий тиждень всього посіяно 210 тис. га зернових та зернобобових культур, у лідерах Тернопільщина – 47,2 тис. га.

До сівби цукрових буряків приступили аграрії Вінниччини, Волині, Рівненщини, Хмельниччини та Черкащини.

Крім того, аграрії Одещини розпочали сіяти соняшник.

За попередніми даними структурних підрозділів обласних державних адміністрацій, очікувана посівна площа всіх категорій господарств на підконтрольній території України під урожай 2023 року має скласти 21,8 млн га, що на 6,8 млн га менше від показника 2021 року (28,6 млн га).

Раніше у Мінагрополітики повідомляли, що українські аграрії не можуть використовувати приблизно 25% посівних площ через бойові дії або тимчасову окупацію територій України.

У відомстві прогнозують, що загальний валовий збір зернових та зернобобових культур у сезоні 2023 року може скласти 44,3 млн т проти попереднього показника у 53,1 млн т.